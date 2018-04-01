心愛的腳踏車被偷超沮喪 守株待兔半年終逮賊

林姓男子半年前順手牽羊騎走單車，沒想到失主守株待兔半年查獲。（馬瑞君翻攝）

友善列印
中時

「咦，這不是我的腳踏車嗎？」台中市施姓車友心疼自己具紀念性的腳踏車被偷，半年來經常守株待兔到單車失竊處附近查看，日前又到現場時，竟發現1男子就騎著他的車從面前過去，急忙跑去派出所報案，果然順利逮捕28歲林姓竊賊。

市警三分局正義派出所於上月底接獲施姓男子報案，指出去年8月遭竊腳踏車竟然現身，原來該該腳踏車對施男而言具有紀念價值與特徵，他只要有空就會返回該原停放處，巡視有無發現相同腳踏車，守株待兔成了習慣。

正當施男的親友都勸他已經相隔半年，單車應該找不回來了。讓他十分沮喪想打退堂鼓，沒想到竟發現他暌違已久熟悉的腳踏車，竟被1名男子騎乘到處閒逛，讓他急得報警。

警方調閱路口監視器，發現該竊嫌進入五權南路一出租大樓內，警方逐戶詢問，終於該大樓15樓發現該名竊賊應門；門一開，林男看到警方氣定神閒說：「請問有什麼事嗎？」員警說：「就是要找你，知道什麼事嗎？」林男回問：「什麼事？」

警方出示路口監視器畫面，指著說：「這是不是你？」林男還一派輕鬆回答：「對呀，怎麼了？」等到警方詢問他：「腳踏車怎麼來的？」他才心虛坦承去年8月間，看見該腳踏車已放置該處許久未有人使用，心想應無人所有，才會竊走該腳踏車代步。訊後被依竊盜罪嫌移送。

(中時)

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