金門Kbike「中彈」 疑遭BB槍搞破壞

2018年04月01日 11:30 中時 李金生

遭擊破的Kbike電腦螢幕，出現迸裂疑似「彈孔」痕跡。（縣府觀光處提供）

縣府指派專人封貼破裂的螢幕，避免遊客不慎割傷。（李金生攝）

金門Kbike營運至今，租借總次數累計達9萬8千餘輛次。（李金生攝）

遭到破壞的Kbike電腦螢幕，今早公告暫停使用。（李金生攝）

金門Kbike系統遭到惡意破壞，縣府呼籲大家要發揮公德心。（李金生攝）

受到兩岸遊客歡迎的金門公共自行車（Kbike），熱門租借點之一的縣立體育場站控制柱（KIOSK）傳出疑遭人持BB槍擊破電腦螢幕，導致系統故障暫停營運。縣府觀光處已向警方報案追查破壞分子，也呼籲民眾要愛惜公物。

這座設置於體育場站的Kbike控制柱（KIOSK），是在昨天傳出電腦螢幕遭人擊破，初步檢視迸裂螢幕有疑似「彈孔」痕跡，研判遭人開BB槍惡意搞破壞，警方據報已調閱附近監視器追查可疑人士。

縣府觀光處表示，因遭到破壞的系統維修涉及專業技術，加上適逢假期無法即時修護，將影響民眾租借服務，為避免遊客被破碎螢幕割傷，今早已派員用膠帶封貼，並公告暫停使用。

金門公共自行車（Kbike）自去年啟用營運至今，目前由縣府觀光處派人營運維管，租借總次數累計達9萬8千餘輛次，全島20餘座場站中，以金門大學、金城車站及體育場3站的使用率最高。

縣府表示，其他各站的自行車電鎖、KIOSK箱體玻璃、車後車燈等，也偶有民眾故意或疏忽造成損壞，甚至於喪失功能，另自行車零件也因租借者未加愛惜，損壞情形非常頻繁，造成維護壓力，特別呼籲大家發揮公德心，確保租借服務品質，協力打造快樂幸福城市。

觀光處也提醒在自行車租賃時，應切實按程序操作租借以及持卡完成扣款還車作業，避免發生租賃爭議。另過程如有系統或使用上的問題，可在上班時間（08:00~17:30）撥打Kbike客服專線082-311433洽詢處理。

(中時)