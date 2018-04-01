電價漲、空汙嚴重 蔡英文1月這句話打臉自己

總統蔡英文。（本報系資料照片）

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中時電子報

蔡政府上台的能源政策即以「2025年達到非核家園」為目標，但代價就是加強火力發電，導致空汙問題日益嚴重；蔡英文更曾在總統選舉前承諾「電價10年不漲」，電價卻從今(1)天起，開始調漲。

對此，蔡英文曾在今年1月中常會上明確指示，「在推動非核家園及改善空污的前提下，同時達到穩定供電的任務，確保經濟發展與民眾生活不受影響」。

核二廠2號機在停機600多天後，在行政院長賴清德力挺下，3月27日重新啟動併聯的台電核二廠2號機，卻在隔天下午併聯時發生跳機意外，少了裝置容量98.5萬瓩的核二2號機後，4月備轉容量率預估跌破6％，備轉率在5.5％左右，若有其他機組再故障，供電將面臨嚴峻考驗。

再者，深澳燃煤火力發電廠日前環差案闖關通過，環保署副署長詹順貴遭批當官後背叛環團，蔡政府也被網友狂酸是要民眾「用肺發電」。據美麗島電子報最新國政民調顯示，無論是泛藍、泛綠，或中立的民眾，認為自己受空汙影響的比例都超過6成，換言之，民眾對空汙的感受，不因政治立場有所差異，全民皆認為是嚴重問題。

如今，本月起電價平均將調漲3%，用電量1501度以上店家，夏月與非夏月調漲幅度約為4.55%、4.12%，有餐飲業者表示，若電費成本支撐不住，將反映在商品價格上。

面臨漲電價、供電吃緊以及嚴重的空汙問題，以及因電價上漲來勢洶洶的物價上升態勢，來看看蔡英文1月份這番言論，顯得格外諷刺。

(中時電子報)

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