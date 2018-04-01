智庫民調 4成5看好綠營今年勝選

民進黨中央黨部。（本報系資料照）

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地方選舉將在年底舉行，台灣世代智庫今天公布最新民調，有35.9%的民眾在六都及縣市長選舉中，會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾則優先考慮國民黨候選人。看好度方面，則有45.3%民眾認為當地縣市長會由民進黨當選。

台灣世代智庫今天公布最近民調，65.1%民眾對於所在地縣市長施政表現表示滿意，不滿意的民眾24.8%；其中以民進黨執政縣市滿意度最高，表示滿意的占67.1%。

至於年底的縣市長選舉，35.9%民眾會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾會優先考慮國民黨候選人，9.4%民眾則表示會優先考慮無黨籍候選人。

在預期地方首長當選人方面，45.3%民眾認為所在縣市會由民進黨候選人當選，25.2%認為會由國民黨候選人當選。認為民進黨當選席次較多的民眾占49.1%；認為國民黨席次較多的民眾占26.4%。

縣市議員選舉部分，33.6%民眾會投給民進黨候選人、28.5%會投給國民黨候選人、4.9%民眾選無黨籍候選人。

在推動地方建設與補助方面，認為現在的民進黨中央政府表現較好的民眾占40.5%，認為過去的國民黨中央政府表現較好者占28.1%。

此次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問時間在3月26日至27日晚間。成功訪問1074名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99%。

(工商)

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