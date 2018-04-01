新北市長初選政見發表 侯友宜：提昇城市幸福感

2018年04月01日 12:14 中時 吳岳修

金介壽強調當選市長後要極力反貪，讓台灣的反貪與世界接軌。（吳岳修攝）

侯友宜走溫情路線，要提昇新北市光榮感與幸福感。（吳岳修攝）

國民黨新北市長初選第四場集合式政見發表會，今天(1日)上午10時在新北市板橋區隻十路舉行，抽籤發表順序為金介壽、周錫瑋、侯友宜，侯友宜走溫馨路線，強調要發展新北市的幸福感與光榮感，把新北變成每個人的終點站；周錫瑋訴求過去執政政績，未來四年編2千億的施政預算；金介壽則以反貪及改革司法為主軸。

首先上台的金介壽說，台灣有太多不公的事，當選市長後要成立司法協助局，幫助冤獄的民眾，並指南部某前總統的兒子出來選議員，若像貪污的第二代選上，台灣就沈淪、悲哀了，台灣反貪腐要跟國際接軌，要跟對岸的習近平大刀闊斧的肅貪學習，也要跟南韓的掃貪反腐接軌。

侯友宜整場以感謝感恩出發，一上台先柔性的感謝兩位周、金的指導，也謝謝選民在星期天上午花時間來聽政見，他說台灣政治劃大餅的很多，新北市要找一個認真努力的人，他跟所有政治人物不同，要帶著使命感，為新北市奉獻。

第二位上台的周錫瑋全場主打過去當台北縣長的政績，他說，過去七年雖然離開政治，但沒有離開新北市，做了踏實的老百姓，在學校當教授、畫畫，但他一直在觀察新北市的施政，有很多東西都沒有做好，政府的效率在遞減，只有「有心、有專業、有決心、有勇氣」的人，才能把城市的建設發展做好最專業的規劃，未來當選市長後，一半時間會走入地方、傾聽民眾的聲音，會用生命全心服務。

侯友宜最後表示，台灣的價值就是要團結，不分藍綠，不分黨派，要拼的是明天會更好，他很厭惡台灣的選舉有太多抹黑，撕裂大家的感情，希望找回台灣團結的精神。

(中時)