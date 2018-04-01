時隔七年半 中日擬重啟「經濟高層對話」

2018年04月01日 12:37 中時 楊家鑫

大陸國務委員兼外長王毅或將於15日前後訪問日本，日本共同社引述消息人士披露，鑑於今年是《中日和平友好條約》締結40週年，將深化戰略互惠關係。兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調，王毅訪日時很可能配合這一排程對話。如能實現，將是自2010年8月在北京以來時隔七年半的對話。

日本共同社1日引述消息人士報導指出，日本政府判斷，鑑於大陸國家主席習近平已開始第二任期，有必要與其深化關係。日方有意以基本決定5月舉行的中日韓三國首腦會談為契機，實現首相安倍晉三年內訪華和習近平儘早訪日，從而推進兩國關係。

報導稱，中方有意在改善對日關係的方針下，促使日本積極應對中國的「一帶一路」經濟帶構想。似乎也有在中美關係因貿易問題而緊張的情況下，拉攏日本靠近中國的想法。

報導引述消息人士披露，進入3月以來中國徵詢重啟經濟對話的意向。日本表示同意，進而展開了調整。有分析認為，除外相河野太郎和王毅外，經濟產業相世耕弘成等兩國經濟部長也將出席。

報導稱，對話中，日方將就安倍外交方針「自由開放的印度太平洋戰略」以及「一帶一路」，達成可通過相互合作推進實施的共識。有意就合作完善亞洲的基礎設施建設等達成一致。考慮到美國川普政府對鋼鐵和鋁產品的進口限制，雙方也有可能圍繞自由貿易的重要性交換意見。

據悉，該經濟對話始於2007年12月。由於釣魚台問題以及日本在南海問題上對華制衡，兩國關係遇冷，會議持續中斷。

(中時)