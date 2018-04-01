啟動自駕功能失控 台裔蘋果工程師自撞身亡

2018年04月01日 12:14 中時電子報 呂承哲

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上周五(3月31日)證實，Model X休旅車上個月在加州發生死亡車禍，駕駛是家住加州聖馬刁郡（San Mateo County）的38歲台灣裔男子，當時啟動半自動駕駛功能（Autopilot）後，失控撞上分隔島，送醫仍不治。

在蘋果公司擔任工程師的黃偉（Huang Wei，音譯），上月23日約9時30分，黃偉駕駛啟動半自動駕駛功能，在加州山景城（Mountain View）附近101號公路撞上水泥護欄，之後被2輛車追撞並起火，黃偉隨後便在醫院身亡。

美國廣播公司（abc）找到黃偉的兄弟，他說黃偉在車禍前曾多次向經銷商反映，車子在自駕狀況下會出現方向盤卡住的狀況，懷疑是車輛的瑕疵導致車禍意外發生。黃偉在美商藝電（Electronic Arts）的前同事也表示，自從買了這輛車，許多同事都讚嘆不已，黃偉平時與人相處和善，發生這件憾事實在令人難過。

對此，特斯拉表示，依據行車紀錄顯示，駕駛在發生撞擊前並未採取任何動作，而且事發前駕駛的雙手並未放在方向盤上。

特斯拉表示：「在意外發生之前，有6秒的時間未偵測到駕駛的雙手握住方向盤，而且在距離水泥護欄還有150公尺和5秒的反應時間，駕駛沒有採取任何動作。」

特斯拉並未說明為何Autopilot沒有偵測到水泥護欄。Autopilot允許駕駛在特定情況下雙手可離開放向盤一段時間，但特斯拉要求車主隨時握住方向盤。

(中時電子報)