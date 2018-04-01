《翻爆旺美食》月底不用吃土啦！精選平價蚵仔煎 行家才知道

2018年04月01日 12:17 中時電子報 綜合報導

◎安一路洪記肉圓 蚵仔煎酥脆外皮吃不膩

基隆中山區安一路洪記肉圓，除了肉圓和碗粿為其招牌，還有賣各式各樣的銅板美食，最膾炙人口的莫過於蚵仔煎，不僅分量大，且外皮煎得酥脆，搭配甜辣醬，塑造美味口感，叫人一吃就上癮！怎麼吃也吃不膩。

◎中正一路蚵仔煎 鶯歌人的深夜食堂

位在鶯歌中正一路郵局旁的「鶯歌羊肉羹、蚵仔煎」，在鶯歌地區營業超過20年，由於營業時間是從下午3點賣到深夜，可說是鶯歌民眾的「深夜食堂」，兼任義消的老闆楊忠南，三不五時聽到訊息還要放下鍋鏟趕忙協助救災，稱得上是餐飲界的異數。

◎嘉義順蚵仔煎 一試成主顧

開業至今35年的嘉義順，主打蚵仔煎和生炒花枝、生炒花枝羹，由於店家堅持不用隔夜的海鮮，蚵仔和花枝的鮮甜在新鮮、簡單的料理下，成為到桃園夜市、八德的經典美食。

◎鹿港輝鴻蚵仔煎 遠近馳名

在南投縣提起「蚵仔煎」，喜愛台灣傳統小吃的饕客，幾乎都會異口同聲說，草屯碧山路夜市南投尚青鮮蚵料理專賣店的「草屯美食鹿港輝鴻蚵仔煎」最好吃，遠近馳名，享譽口碑。

◎七股蚵仔煎 佳里人的深夜食堂

「超大顆的蚵仔！」在台南佳里的這間「七股蚵仔煎」，顧名思義，食材選用產自七股潟湖的養殖生蚵，鮮甜飽滿，在熱熱的鐵板上煎成金黃色，先淋上粉漿及雞蛋，再撒上大把的蔬菜，煎個幾分鐘再盛盤淋上特調醬汁，香味撲鼻，口感豐富，讓人一吃就成主顧，從下午賣到宵夜場，也是當地人的深夜食堂。

◎夜市老店蚵仔煎 屏東飄香60年

「當初只想混口飯吃，沒想到飯碗捧了超過一甲子」，屏東市經營蚵仔煎生意的林姓業者從父親手上接下小吃生意，雖然收入不若從前，但店家仍堅持「只要有客人來，店就會一直開下去」。

(中時電子報)