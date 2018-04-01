陸惠台措施 台民赴湄洲島拜媽祖免門票

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旺報

大陸惠台措施連朝拜媽祖也受惠。福建莆田湄洲島從3月31日起，凡持台胞證等有效證件的台胞，到湄洲島朝拜媽祖、旅遊觀光，享受與本地居民同等的門票全免待遇。此「同等待遇」可為台胞每人次節省人民幣175元。湄洲島此舉，是具體落實此前大陸中央「惠台31條」措施的積極響應。

據湄洲島管委會相關人士透露，去年單是台灣到湄洲島進香團就有一千多個，有近30萬人次台胞到湄洲島進香、觀光。這一「同等待遇」政策，將吸引更多的台胞到媽祖故里、媽祖文化發祥地謁祖進香、聯誼交流、旅遊度假。

根據湄洲島對外發布的優惠政策，從3月31日開始，針對所有入島台胞，享受入島門票及全島景點門票全免優惠；出入島輪渡船票與湄洲島居民享受同等待遇。即台胞憑《台灣居民來往大陸通行證》等有效證件，享受湄洲島島民同等待遇，不需要購買進島門票，及島上景點門票；只需購買出入島船票，票價與島上居民一樣。根據此前的湄洲島相關門票及旅遊景點票價，此「同等待遇」可為台胞每人次節省人民幣175元。

據瞭解，2002年，湄洲島出台了由台灣金門縣所轄的烏丘鄉居民享受島民進島政策。烏丘島距湄洲島17海里，島上居民全部為湄洲島漁民遷移過去的，兩地同源同祖。此次「同等待遇」進一步惠及兩岸每個台胞，將吸引更多的台胞到湄洲島謁祖進香、旅遊觀光，進一步促進兩岸人員往來與文化交流。

(旺報)

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