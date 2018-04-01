揚言炸掉捷運、高鐵 鐵路警察速逮犯嫌

洪姓男子在網路上留言揚言製作炸彈炸掉捷運、高鐵。〔警方提供〕

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中時

鐵路警察局幹員在3月31日晚間，發現有人在網路留言，宣稱要製作炸彈炸掉捷運、高鐵，警方立即成立專案追查，查出留言者是住在高雄市梓官區的洪姓男子，隨於4月1日凌晨循線赴高雄逮捕洪嫌，洪嫌自稱因工作不順才在網路留言發洩，並不是真要製作炸彈引爆，警方詢後將洪依恐嚇危害罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

鐵路警察局台北分局偵查隊幹員，在31日晚間8時許，執行網路巡邏時，赫然看到署名「洪某某」的不明人士，在網路留言「要製作炸彈炸彈捷、高鐵」等言詞，警方立即成立專案小組，並通報台北、高雄、桃園等地警察局協辦，並加強高鐵、捷運等全線安全維護。

經追查電腦網路IP，發現留言者網路IP位在高雄市梓官區，警方立即在4月1日凌晨1時許，前往逮捕涉案的洪姓男子，並在個人電腦臉書上扣得已發布恐嚇炸掉捷運、高鐵等相關言論證據。

洪某向警方坦承，最近因工作不順才在網路留言發抒不滿，沒想竟惹上大麻煩，他本身並沒有製作爆烈物的能力，也未持有任何爆烈物，警方偵詢後將全案依法函辦。

鐵路警察局呼籲社會大眾及臉書等網民，切勿因工作不順或心情不佳而一時失慮，在網路上發布不當言論，除造成民眾不必要恐慌外，更需負擔法律責任，不可不慎。

(中時)

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