中國大陸空軍：3年來實現常態化繞島巡航 投送大國之威

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隨著政經發展穩定向上，近年來，中國大陸軍事實力不斷提升。為紀念空軍飛越巴士海峽、飛出第一島鏈3周年，中國大陸空軍日前發布《戰神展翅》宣傳片，稱自2015年3月30日首出第一島鏈、展翅西太平洋後，3年來，以轟-6k為主力的中國空軍轟炸機部隊已實現了常態化赴西太平洋遠洋訓練、常態化警巡東海防空識別區、常態化戰巡南海，以及「常態化繞島巡航」。「神勇亮劍空天，投送大國之威。」

大陸央視報導指出，為紀念飛出第一島鏈3周年，中國空軍於3月31日向海內外發佈中英文版宣傳片《戰神展翅》，展現「戰神」轟-6K展翅遠海遠洋三年來，「堅強捍衛祖國利益，投送大國軍威的歷程」。

報導稱，武器裝備是軍隊現代化的重要標誌，是國家安全和民族復興的重要支撐。國之重器轟-6K，是大陸自主研發的新一代中遠端新型轟炸機，一經問世，便一躍成為中國空軍遠端進攻作戰的核心力量，擔當投送國家威力和意志的重要使命。

轟-6K最大航程可達8000公里左右，最大作戰半徑超過3500公里，可一次性搭載6枚具備對陸和對海能力的長劍—10A型巡航導彈，導彈射程上千公里，令轟-6K具備了強大的遠程打擊能力，成為中國空軍空基遠程打擊的一個重器。

報導稱，2015年3月30日，依照相關國際法和國際實踐，以轟-6k為主力的中國空軍轟炸機部隊首次前出第一島鏈、飛越巴士海峽展翅西太平洋，在西太平洋上宣示中國空軍的存在。

報導稱，三年來，轟-6K戰機的航空兵部隊實現了常態化赴西太平洋遠洋訓練、常態化警巡東海防空識別區、常態化戰巡南海，以及常態化繞島巡航，使命空間不斷擴大，全疆域作戰能力不斷提升。「神勇亮劍空天，投送大國之威。」

(中時)

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