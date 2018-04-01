老建物新生香客大樓成現代科技旅店

北港武德宮香客大樓提供入住香客是台灣無毒茶葉。（許素惠攝）

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北港武德宮香客大樓牆面是水墨畫，禪意十足，雲林縣副縣長丁彥哲（中）先體驗坐「燕椅」。（許素惠攝）
北港武德宮香客大樓以機器人當迎賓大使。（許素惠攝）

雲林北港武德宮賦予舊香客大樓新生命，將傳統廟宇文化與現代新式建築風格融合，淡雅的潑墨山水壁畫，洋溢濃郁禪風的簡約意象，除了讓香客驚喜，也深具療癒作用；提供的香皂等生活用品都是環保產品，並結合科技以一卡通做為門禁房卡。

廟方把該香客大樓命為「三學舍」，1樓烤黑的紅磚外牆，迎賓大廳金屬交錯著不同形狀的照明牆面，雖是傳統元素卻展現出獨特的現代感，就連房內的椅子都大有來頭。

主委林安樂指出，該椅子創作理念來自於1950年代末，台灣家家戶戶都會有的孔雀椅，保留了經典的S型椅腳、圓型椅面與曲線椅背，考慮現代人的乘坐需求與生活空間，改造得更俐落，曾獲IFDA旭川國際家具設計大賽肯定，深藏台灣記憶。

林安樂表示，三學舍以台灣天然無毒茶葉為房客飲品，手工艾草平安皂、義大利原裝進口沐浴乳等清潔用品，都有減碳愛地球的環保理念。

最令人眼睛為之一亮的是，把科技融入生活。林安樂說，三學舍由PEPPER機器人當迎賓大使，並開全國先河以一卡通做為門禁卡系統，香客可以將自己的一卡通與悠遊卡設定為入住時的房卡，因此共發行8款紀念版一卡通，贈送給前8000位入住房客。

(中時)

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