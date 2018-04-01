NBA》就差柯瑞！浪花弟復出 勇士狂電國王止敗

杜蘭特雙手爆扣籃框，國王前鋒福克斯只能閃到一旁。(美聯社)

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中時電子報

先前右手指骨折的「浪花弟」克雷湯普生，1日宣告傷癒復出，與杜蘭特、卓雷蒙格林重新聯手，帶領勇士最後以112比96輕取國王，終止最近3連敗，接著就等柯瑞在季後賽傷癒歸隊，不過勇士今天卻又折損替補後衛麥克考。

有了克雷湯普生傷癒復出，勇士總算可以排出庫克、湯普生、杜蘭特、格林與麥基的堅強先發陣容面對地主國王，儘管打完上半場，勇士僅小幅領先8分，但到了勇士最會打的第3節，隨即靠著杜蘭特的兇猛火力逐漸擴大差距。

不過勇士球迷最不想看到場景又出現，替補後衛麥克考第3節還剩41.8秒切入上籃，疑似遭國王老將卡特「坐飛機」，整個人背部著地重摔，只能用擔架抬離，看來傷勢不妙，卡特也全程跪地關心，難過神情不輸任何勇士球員。

卡特隨後遭吹一級惡意犯規，眼中明顯泛著淚光，換成國王隊友連忙上前安慰他的情緒，雙方球員也聚在場上圍成一圈，一起為了麥克考的傷勢祈禱，此時場上勝負早已底定，打完前3節，勇士已經取得93比69大幅領先優勢。

勇士表現最好的是前役遭到驅逐出場的杜蘭特，他拿全場最高27分，且有10籃板、5助攻，早已放話指傷無損手感的克雷湯普生，全場投19中10，含三分球投7中3，拿全隊次高25分，格林也拿8分、9籃板及7助攻。

(中時電子報)

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