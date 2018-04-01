廉航齊推「夜市牛排vs.熱唱KTV」網友腦洞大開：抱空姐登機

台灣虎航今日於網站公告全航線推出「商務艙服務」，空中奢華體驗很台味。(圖/取自 台灣虎航官網)

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捷星日本航空今年愚人節推出全球首航的GK4010「熱唱卡拉OK航班」，開航促銷期間含稅4.1日圓。(圖/取自 捷星日本官網)

真的假的？台灣虎航今日於網站公告全航線推出「商務艙服務」，主打機車接送、免費供應台式手搖飲、飛機餐新增夜市牛排，還有台式洗頭、腳底按摩、挽面等；另捷星日本則祭出機上卡拉OK點唱，還販售要價4萬日圓（新台幣約1萬0912元）的耳塞，奇特航空服務引發網友討論。

台灣虎航今日於網站公告全航線推出「商務艙服務」，空中奢華體驗很台味。(圖/取自 台灣虎航官網)
台灣虎航今日於網站公告全航線推出「商務艙服務」，空中奢華體驗很台味。(圖/取自 台灣虎航官網)

台灣虎航今日公告，即將推出的「最台灣味商務艙服務」，強調旅途中的奢華，包括專人1對1的機車親送接駁、台式美容疏壓體驗洗頭、腳底按摩、挽面等3選1，還將提供台式手搖茶以及道地的夜市牛排餐點。不過，後來這項服務揭曉真相，其實是4月1日愚人節的玩笑，還有網友笑稱乾脆「抱空姐、空少登機」。

航空業者愚人節行銷活動引發網友關注，先前樂桃航空就曾推出「榻榻米航空」，要乘客一路跪著飛、還能泡足湯，空服員將穿和服提供服務，機長則將穿日本武士服飛行，幽默點子笑翻網友，直呼期待業者今年是否又將有哪些新招。

此外，捷星日本航空今年愚人節也推出全球首航的GK4010「熱唱卡拉OK航班」，單程原訂票價4010日圓，開航促銷期間含稅4.1日圓；機上提供乘客點歌開唱、拍手計分，1首歌曲收費401日圓，另還貼心販售耳塞，1對要價4萬日圓，讓航班瞬間宛如「飛行遊覽車」。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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