啪啪啪最愛爆漿在哪裡？調查：這部位比臉更受男性青睞

2018年04月01日 12:56 中時電子報 林郁庭

啪啪啪緊接著伴隨一波高潮，男性喜歡把精液往哪邊射？根據「Bad Girls Bible」網站調查，有關「男人愛愛完精液喜歡射在哪邊」的統計內容來看，發現男性與女性的喜好位置其實差很大。

「Bad Girls Bible」網站訪問740位不同年齡男女，紀錄他們愛愛結束後，精液的終點站會落在哪裡？結果顯示出，其中92%的男性啪啪啪後會中出、74%的男性會往女伴身體上射、54%會口爆。

該調查還貼心的標示出「實際上」男性喜歡「發射」的身體部位，統計顯示出最受歡迎的是24.5%射在陰阜、緊接而來是23.7%胸部、19.8%腹部、16%臉上。反觀女性多半希望男性射在胸部上（37.1%），接下來是陰阜（23.6%），最後才是願意給噴臉的16%。

不過，射精在身體部位上，男女之間呈現明顯差異，有43.9%的男性偏好口爆，但是只有11.9%的女性可以接受，甚至有38.9的女生討厭被射在「後門裡」。至於顏射部分，有42%的男生希望能在女伴臉上完事，但只有12.7%的女生願意配合；不過，也會隨著每月看A片次數增加接受度，每個月中有14天以上看A片頻繁度的女性，能接受顏射度來到38%，每月只看4次的女性僅有8%。

(中時電子報)