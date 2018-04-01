高鐵台中站特區交通便利 建商卡位推案

2018年04月01日 13:44 中時 盧金足

交通到那裡，建設就到那裡！交通便利帶來人潮，也帶來錢潮。（盧金足攝）

台中市永春東路至烏日高鐵站的筏子溪景觀環境營造，近日來已成打卡熱點。（盧金足攝）

高鐵台中站受惠於地處中心，往來便捷，成為住宅與商辦推案熱點，尤其，台中站是唯一三鐵共構區段，隨著買買氣加溫，下半年一線建商都將陸續推案，龍寶建設新案每坪將站上3字頭受矚目，開富力建設跳脫市場主流，將規畫面公園、4車位別墅，很多人相中「有土斯有財」的透天別墅，在房地產市場吸睛又吸金。

台中市長林佳龍看好烏日具有高鐵、台鐵和台中捷運綠線三鐵共構交通優勢，積極推動烏日副都心計畫，規劃聯外交通，以及產業佈局等多項政策；目前除捷運綠線從烏日延伸彰化案獲中央支持外，大台中山手線環狀鐵路計畫中的成功至追分「微笑山手線」，中央並編列相關預算，未來海線民眾到市區將更加方便。

在產業佈局方面，市府經發局將在烏日引進會展、物流、商務、休閒娛樂、康健體驗等5大產業，烏日林新醫院啟用後，也會持續加強周邊建設及生活機能，讓高鐵特定區真正成為烏日副都心的核心，帶動中彰投未來發展。

隨著搭乘人次每年不斷上升，龐大的運輸量也帶動各站周邊發展，其中台中站為南來北往的必停站，近年來吸引國泰人壽、新光人壽進駐設立物流中心、企業總部，北部、中部知名建商也持續推案，成為台中市熱門購屋區段。

高鐵台中站周邊推案集中在高鐵站南側的高鐵特定區內，該區屬低密度開發區，街廓完整，公園綠地多，交通便利，新案接續完銷，但隨著開發趨近成熟，可用建地日益稀少。

高鐵快速又便捷，近年已成為許多台灣民眾首選的大眾運輸工具，遇到連續假日更是一票難求，高鐵特定區擁有三鐵共構的區段，交通方便帶來居住人潮，為滿足購屋需求，該區下半年將有不少新案推出，讓購屋者有更多選擇。

除了大樓案外，開富力建設「Free House」位處高鐵路以東，是今年高鐵東區唯一規劃別墅的新案，戶戶面公園、4車位，為台中市罕見，也讓下半年當地推案產品更多元。

丰悅建築總監許瑞生指出，高鐵特定區周圍有台74線、國道1號、3號環繞，交通四通八達，今年底捷運綠線即將試營運，未來將與高鐵、台鐵形成三鐵共構，若能選在開車5分鐘上快速道路、步行10分鐘達三鐵共構的居住區段，不僅能真正享受交通便利性，未來房價也更具上漲能量。

在下半年推案中，以知名建商龍寶建設「園臻邸」坐擁面對公園的優勢，寶佳機構也有大樓案興建中，麗寶集團未來規畫推出大型開發案，市場預估下半年將有4至5個大樓新案，帶動當地房市熱度。

(中時)