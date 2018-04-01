男星認和狄鶯胞姊未婚生子 「無緣姨丈」談孫安佐感嘆…

2018年04月01日 13:10 中時電子報 吳品瑤

狄鶯與孫鵬獨子孫安佐因為一句玩笑話，捲入恐攻風波遭警方逮捕，雙親緊急奔美救子，狄鶯親姊狄玫則在台灣等候消息，昨受訪時難掩焦心哽咽落淚，表示自己也有個26歲在俄亥俄州攻讀醫學博士的兒子，因此感同身受，但對於孩的生父，她撇清直呼「忘記了」，然資深演員喜翔昨坦言自己是孩子的父親，兩人未婚生子，也就是說，他是孫安佐的「無緣姨丈」。

孫安佐案爆發後，意外扯出阿姨狄玫的感情事，據《蘋果》報導，演員喜翔當年和狄玫生了一個兒子Benjamin，但從未結婚，分手理由女方覺得他「不愛她，外面花」，至於分手責任歸屬，喜翔自覺是個男人就要承擔，「怪自己最好」。

關於Benjamin，喜翔透露他在美國出生、長大，如今已26歲，不過自16歲後父子很少碰面，都靠視訊聯繫感情，而小時候Benjamin給喜翔帶過一段時間，他說兒子7、8歲叛逆時，曾怪他為何害自己沒有媽媽只有爸爸，喜翔當時難以解釋因此沒多談，直到兒子自己經歷感情事，因個性不合而分手，他才跟Benjamin說爸爸媽媽也是個性不合：「只是你們沒有生下一代，我生了你，你也沒有輸過人家」。

據悉，Benjamin過了叛逆期後猶如書呆子般埋首書堆，對其他東西沒什麼興趣，就萬聖節打扮過忍者之類，兒子之後一路念到博士，現做藥物、病理研究，爸爸喜翔也覺得孩子優秀，透露兒子年收約20萬美金(約585萬元台幣)，去年已跟義大利女子結婚，成家立業。

喜翔透露兒子曾在狄鶯、孫鵬婚禮上當花童，而孫安佐出生時，他也看過這孩子，印象是「長得漂漂亮亮清清秀秀」，而和狄玫分開之後，就沒見過孫安佐了。直到最近看到新聞，喜翔想關心但不知如何關心，只盼外界給狄鶯夫妻倆空間，也嘆如果孫安佐真的被關，一定會改變，畢竟「監獄裡就是個黑暗地」，但認為孫安佐身為初犯沒前科，交換學生對某方面也不是很懂，「美國絕對會給第一次自新的機會」，直呼18歲的孩子還很年輕，希望給年輕人一次機會。

(中時電子報)