揚言恐攻殺林佳龍 2國中生盜人帳號貼文落網

2名國中生涉嫌盜用許生臉書帳密並貼文「炸掉台中火車站」字眼遭警方逮捕。（張妍溱翻攝）

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2名國中生盜用許生臉書帳密貼文「林佳龍死定了」。（張妍溱翻攝）

藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐日前在賓州揚言恐攻某高中遭逮捕，引發各界嘩然；台中市一名國中生日前在臉書社團貼出「炸掉台中火車站」字眼引起警方注意，循線追查陸續逮捕涉嫌盜用許姓國中生臉書帳戶的2名侯姓與廖姓男國中生，他們向警方供稱，只是「好玩」竟然觸法感到很懊悔。警方指出2少年涉嫌妨害電腦使用、恐嚇公眾維安罪嫌將移送少年法庭審理。

臉書手遊社團夯，受到青少年歡迎，一名以「許○銘」臉書帳號的網友在一篇遊戲網頁留言，時間為3月23日凌晨1時49分，內容：「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他。」貼文；隨後再發表「攻擊市民廣場」、「襲擊成功嶺軍事基地」等恐嚇字眼，引發網友檢舉。

警方調閱IP資料發現，帳密盜用者為規避查緝使用「跳板IP」，位址遍及荷蘭、美國、新加坡、香港等地，經刑事警察大隊科偵隊深入追查搜尋關聯、交叉比對網路社群探勘資料，進一步查出涉嫌該起網路恐嚇事件為一名侯姓少年。

侯姓少年到案除坦承盜用許姓國中生臉書帳密，並供出與另一名廖姓少年及「香港袁姓網友」3人組成「國中生恐襲事件簿」群組，一同策略盜用許生臉書並利用其帳號，張貼恐嚇貼文。侯、廖姓2少年說，盜用帳號只是覺得好玩，但因貼文「炸掉台中火車站」字眼遭警方逮捕，才知道自己釀成大禍，玩笑開大了。

(中時)

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