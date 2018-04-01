影》盜二、三壘加本壘 藍鳥外野手創超狂紀錄

藍鳥中外野手皮拉盜本壘成功，單局3次盜壘成功也成為藍鳥隊史第一人。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

藍鳥今在8局下4比3領先洋基，如何再搶1分「保險分」，中外野手皮拉（ Kevin Pillar）做出了最狂的嘗試，他在安打上壘後連續盜上二、三壘，還不滿足，最後大膽盜本壘得分，幫助藍鳥以5比3勝出。

「你從小就希望要在大聯盟打球，還有很多夢想想在球場上實現，盜本壘就是其中之一，」皮拉賽後興奮的說：「成功的機會有多高？取決於你釋放了多少腎上腺素，還有多麼瘋狂，從得手後休息室爆發出的那種能量，你絕對能感受出來。」

皮拉成為藍鳥隊史首位單局3次盜壘成功的快腿，也是去年8月中教士隊麥爾斯（Wil Myers）以來的第一人。

而藍鳥上次盜本壘成功是2007年5月的希爾（Aaron Hill），當時投手是洋基左投派提特（Andy Pettitte），成功抓住左投手背對三壘的視野死角。但皮拉這次面對牛棚又頭貝騰塞斯（Dellin Betances），膽子更大，在投手準備啟動投球姿勢就拔腿狂奔，讓貝騰塞斯匆忙中出現暴投，兵不血刃拿下這分。

「我看著他，也注意到他離三壘有點遠，」貝騰塞斯懊惱的說：「我看到他跑了，我一直想著要穩穩的把球傳好，卻操之過急而丟歪了。這是不能犯的大錯，你得要想辦法把比分咬緊，好讓我們的打者討回來才行。」

皮拉在2015年有25次盜壘成功，過去兩季卻掉到總共29次。今年他的首要目標是回到2015年的水準，因為藍鳥少了幾名強打者，皮拉覺得必須找到其他的得分方式。

「我在季前減輕了一些體重，希望讓自己的腿更輕快一點，成為壘包上的威脅，」皮拉說：「回到3、4年前，我們是得分、全壘打都領先全大聯盟的隊伍，現在沒有那樣的打線了，我們得想辦法來製造得分。」

(中時電子報)

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