當心！桃園男染麻疹 曾在這家牛排館吃飯

2018年04月01日 13:22 中時 葉臻

桃園市一名30餘歲男子，3月28日因身體不適就醫，31日確診為麻疹，桃園市衛生局表示，該男因曾接觸境外移入麻疹確定病例而感染，且3月28日晚上6點30分至8點曾到八德區貴族世家用餐，同一時段在餐廳內的民眾須進行自主管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀就要立即就醫。

桃園市衛生局表示，疾管署3月29日公布國內今年首例境外移入麻疹確定病例，患者為北部一名30餘歲男子，3月1日至4日至泰國旅遊後，14日出現發燒、咳嗽等症狀，17日再至日本沖繩旅遊，19日因肢體出疹在日本當地就醫，經檢驗為麻疹陽性住院，26日返國後衛生單位即進行通報及疫調。

桃園市衛生局表示，桃園市這名30餘歲男子為首起麻疹病例的同事，研判是因為密切接觸才被感染，該男在3月28日發燒，30日因出疹就醫，經採檢確診為麻疹，衛生局已掌握該男的家人、工作同事及醫護人員等接觸者共49人，將持續監測接觸者的健康至4月21日。

衛生局表示，該男曾在3月28日晚間6點半至8點到桃園市八德區貴族世家用晚餐，由於麻疹能經空氣、飛沫傳播，傳染力極強，呼籲曾在上述時段出入場所的民眾自主健康管理18天至4月15日，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，請立即戴上口罩並撥打衛生局防疫專線0800-033-355，由防疫人員協助安排就醫。

(中時)