《西方極樂園2》全新預告 樂園失控橫屍遍野

2018年04月01日 13:55 中時 潘鈺楨

HBO強檔原創影集 《西方極樂園》（WESTWORLD）第二季，釋出全新預告，當中可見女主角伊凡瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）冷血開槍，樂園橫屍遍野畫面，劇情似乎有出乎意料發展。

《西方極樂園》為HBO所有作品中，第一季最多人觀看的作品。其故事描述一段關於人工智慧的黎明以及未來犯罪的黑暗旅途。第二季的演員陣容包括伊凡瑞秋伍德、譚蒂紐頓（Thandie Newton）、傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright），以及詹姆斯馬斯登（James Marsden）。

《西方極樂園》第二季由強納森諾蘭（Jonathan Nolan）和麗莎喬伊（Lisa Joy）創作，並與J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）、Athena Wickham、Roberto Patino、Richard Lewis，以及Ben Stephenson一同擔任執行製作人。《西方極樂園》這部影集是由Kilter Films和Bad Robot Productions與華納兄弟電視公司共同合作的作品。故事是從1973年英文同名電影《鑽石宮》改編而來，電影版是由麥可克萊頓（Michael Crichton）編寫。

第二季共10集將在4月23日（一）上午9點於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

觀眾可以透過HBO隨選視訊服務觀看《西方極樂園》第一季共10集，而HBO和HBO HD頻道目前每星期六晚間也正在播出第一季，詳細播出時間請參觀hboasia.com。

(中時)