過世巨星當嘉賓 《好萊塢靈媒》連線麥可傑克森

2018年04月01日 13:55 中時 潘鈺楨

由美國娛樂龍頭「E!好萊塢流行娛樂頻道」製作的談話性質通靈節目《好萊塢靈媒》（Hollywood Medium with Tyler Henry）日前推出全新第三季，每集節目上泰勒亨利會拜訪不同名人自宅，為對方與已逝親友進行超自然聯繫，前幾季節目嘉賓如「豐臀金」金卡黛珊（Kim Kardashian）一家，媚兒碧（Mel B）、伊娃朗格莉亞（Eva Longoria）、巴比布朗（Bobby Brown）等A咖明星均曾邀約通靈。

有趣的是，節目上通靈前來的逝者，常常比明星本身更為大牌，舉凡如歌手惠妮休斯頓（Whitney Houston）、喜劇泰斗羅賓威廉斯（Robin Williams）、布蘭妮墨菲（Brittany Murphy）等人都曾是座上賓。

在全新一季的節目拍攝中，最令人驚喜的非流行音樂之王麥可傑克森（Michael Jackson）捎來的信息莫屬。泰勒亨利在為拉托亞傑克森（La Toya Jackson）進行通靈聯繫時，意外與麥可傑克森搭上線，泰勒透露：「當麥可來到時，我原以為他會是月球漫步般，如巨星似的出場。但實際感應卻跟一般人沒兩樣，就是一位弟弟前來和姐姐談話…他非常的溫柔且低調。」而訪談中也會對麥可的確切死因提供更多線索，將有更多事情發生的先後順序被驗證。

另外，本次通靈更聊到另一位已逝巨星的消息，根據英國《鏡報》報導，麥可生前雖與傳奇歌手王子（Prince）之間有不合傳聞，但在本次通靈中泰勒表示：「麥可提到在生前最後曾和王子一同錄音，但遺憾的是，錄音帶目前被鎖在一處私人地下室中。但麥可對兩人的合作非常滿意，他很希望這首音樂能被世人聽見。」整場訪談後，拉托亞熱淚盈眶，感謝泰勒對眾多謎團的解惑，而本集將於本季最後特別播出。

在為《神秘約會》女星羅珊娜阿奎特（Rosanna Arquette）感應時，曾經飾演《鬼娃新娘》的已故跨性別女星艾莉西斯阿奎特（Alexis Arquette），同時也是其妹妹，來到感應現場。她感慨道，雖然自己在離世前已知時日不多，但若能再晚幾年出生，現代社會風氣將更能接受她的存在，也表示很希望能跟家人繼續打拼。艾莉西斯同時也是《年少時代》女星派翠西亞阿奎特（Patricia Arquette）的妹妹，並在去年三月同志媒體獎（GLAAD Media Awards）上被賦予榮耀，他遠在20年前就出櫃，在當時他是社會上變性風潮的先鋒人物。

泰勒亨利從10歲起，因為祖母的去世，意外發現潛藏體內的靈異體質，他至今最引人咋舌的通靈案例為預言了《歡樂家庭》男星艾倫希克（Alan Thicke）的死亡，在2016年8月錄製《好萊塢靈媒》節目時，泰勒曾提醒需注意心臟方面的疾病，但當時艾倫在螢幕前，明顯表示不屑。沒想到當年的12月，艾倫希克在戶外玩曲棍球時，突然心臟病發死亡，也意外地使泰勒亨利聲勢大漲。螢光幕外，泰勒亨利是名出櫃同志，他與攝影師男友交往穩定，先前受訪時他曾表示，兩人約會時常會接收到男友已故家人的聯繫，迫使約會中斷，起初一度覺得很尷尬，而他也逗趣講到：「在這樣下去，已經準備好要跟他（男友）收費了。」

《好萊塢靈媒》節目，目前每週日晚上9點，正於MOD-381台「E!好萊塢流行娛樂頻道」熱播中。（其他平台：凱擘-228 / bbTV-203 / 四季影視-104 / TBC台灣寬頻-215）

(中時)