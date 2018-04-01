不想用肺發電！民眾連署暫緩核四燃料棒送出國

2018年04月01日 14:21 中時 周毓翔

民進黨能源政策近期屢次面臨挑戰，一來加強火力發電造成空汙引發民怨，重啟核二2號機不到幾天又跳機，加上電價即將調漲，讓不少民眾感到不滿。網友PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署，要求把核四燃料棒暫時先留在台灣，給人民選擇的機會。該連署於3月20日提案，截至目前為止已經累積約2579人附議，若通過5000人門檻，政府必須對此議題做出回應。

台電3月15日指出，核四廠內1744束核燃料，規劃成3年分8批陸續運離台灣，預計最快6月執行。預計將運回原廠交由全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel─Americas, LLC）採異地保管方式，運費與保管等費用約為5.8億，未來則採整束轉售或拆解成原料出售處理。

提案人指出，核四燃料棒購買花費國家80億，目前如果送出除了遭受經濟損失外，更將台灣能源穩定的一個選項破滅。將來要進口燃料必須要看美國臉色，而美國可能為了自己的利益不販售燃料棒給台灣，讓台灣的能源自主力量弱化，將來中國包圍台灣只要30天台灣將無電力可用。

提案人要求台電舉辦公聽會，說明為何需要急著把燃料棒送出國，台電長期為台灣專業付出，是一個公平公正的國營單位並深得國人信賴，台電應該舉辦公聽會，讓人民了解為何要急著把燃料棒送出國。

提案人認為將台電的燃料棒送出台灣，並不符合經濟效益，政府花費80億買的燃料棒，現在又要花6億分三年陸續運回美國賤價用20億賣出，未來台灣如果又需要這批燃料棒，可能需要花費超過百億重新購置。

提案人表示，台灣真的缺電，缺到需要蓋汙染高的燃煤發電廠，核四兩部機組，如果按下啟動按鈕，可以提供270萬瓩，「台灣真的要把這個選項拿掉，把辛苦拿到可以用18個月的選擇拿掉嗎？」

(中時)