傑出發明家到偏鄉 啟發學童組裝機器人

新北市立圖書館金山分館1日特別推出「3D機器人創客大冒險」體驗課程，將科技教育帶入偏鄉，讓偏鄉學童走入機器人世界。（新北市立圖書館金山分館提供）

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新北市立圖書館金山分館1日特別推出「3D機器人創客大冒險」體驗課程，將科技教育帶入偏鄉，讓偏鄉學童走入機器人世界。（新北市立圖書館金山分館提供）
新北市立圖書館金山分館1日特別推出「3D機器人創客大冒險」體驗課程，將科技教育帶入偏鄉，讓偏鄉學童走入機器人世界。（新北市立圖書館金山分館提供）

迎接兒童節，為了讓偏鄉學童也能成為小小創客，新北市立圖書館金山分館1日特別推出「3D機器人創客大冒險」體驗課程，邀請第11屆台灣十大傑出發明家陳宏宇親至現場教學，將科技教育帶入偏鄉，讓偏鄉學童走入機器人世界。

為了讓小朋友能過個不一樣的兒童節，金山分館推出時下最夯的創客機器人體驗課程，邀請第11屆台灣十大傑出發明家、2017法國巴黎國際發明獎的發明達人陳宏宇擔任授課老師，讓偏鄉學童也能接觸最新的科技知識，擁有像都市孩子一樣的學習資源。

而原本現場僅接受30位學童報名，但後來卻來了70名小朋友，金山分館挪出空間，讓所有有興趣的學童一起參與體驗課程，畢竟對於偏鄉學童而言，樂高積木3D機器人課程比較少見，所以館方讓學童用輪流的方式，讓大家都可以嘗試動手做體驗組裝技巧。

學童們老師的指導下，將一塊塊樂高積木與零件，從設計、組裝、到測試、操作，親自體驗做機器人，小朋友除了學習機器人相關知識，更透過自己實際操作與比賽遊戲，從玩樂中學習。看到樂高模型只要透過簡單的程式指令，便能依照自己的想法動起來，變成會跑、會動的機器人，小朋友直呼「超好玩！」

金山分館主任蕭千惠表示，因偏鄉學習資源較少，透過「創客」課程，可將台北豐富的創客資源帶到北海岸，也希望藉此讓更多的偏鄉學童從實做中學習科學知識，體驗創客教育的學習樂趣。

(中時)

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