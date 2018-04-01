幻象戰機俯衝 清明連假英姿將再現

2018年04月01日 14:11 中時 陳育賢

幾可算是新竹「特產」的幻象2000戰機，繼元旦升旗典禮俯衝新竹市政府之後，4月4日至8日在有「幻象祕境」之稱的香山水資源公園舉辦的2018新竹市兒藝節「風的運動場」，將再次展現英姿，而且每天可觀賞超過10台幻象，並以史上最低空飛過會場。

市府指出，全台唯一駐紮幻象戰機的空軍新竹基地，肩負保衛北台灣領空的重要任務，水資源公園鄰近空軍新竹基地航道，成為香山在地居民口耳相傳的「幻象秘境」，居民笑說，只要停留超過1小時，少說可以看到5次幻象飛過。

將在4日登場的2018兒藝節不但邀請到啟德重機開出130噸以及300噸升降機，將民眾抬升至10至15公尺高空，讓大小朋友可俯覽香山美麗海岸，更能以前所未有的近距離感受幻象戰機，機腹彷彿觸手可及，還有海鳥盤旋在附近，構成最美的香山風景。

市府指出，2017年適逢幻象接機20周年，市府與空軍新竹基地攜手，融合幻象2000的「飛龍專案」與新竹「風」意象，創下國內戰機首次在機腹彩繪，平時只有2年1度空軍基地開放參觀，才能揭開睹戰機神祕面紗，此次只要在地面抬頭，就能看到4架幻象並排飛行，更可清晰看到機腹彩繪，機會相當難得。

市長林智堅表示，此次風的運動場遊具融合城市特色，讓孩子陸海空體驗1次到齊，陸地有7座大型原創遊具、精彩兒童劇團；孩子可搭乘啟德重機的大吊車升到高空，遠看大海與香山濕地；由於鄰近空軍新竹基地，更可感受幻象戰機低空飛過的驚喜，是專屬新竹市的獨特體驗。

文化局指出，為迎接兒藝節連續假期，新竹飯店業者包括竹湖暐順麗緻文旅、新竹喜來登、新竹國賓、芙洛麗、福泰、迎曦、煙波、老爺、卡爾登及福華等大飯店等，推出優惠住房方案。市府也推出舊城小旅行，每天上午10時及下午2時，每梯次時間約1小時半，帶您探索新竹火車站、東門城、護城河及城隍廟，詳情至新竹市政府網站瀏覽。

此外，活動會場周邊無汽車停車場，呼籲開車民眾依道路指示牌到新竹轉運站、新竹火車站、南寮漁港、海山漁港及指澤宮等地停車，再搭乘接駁車前往會場，每天早上9點半到下午4點半從各接駁站出發，平均15分鐘1班車，接駁1次10元（返程免費），18歲以下及65歲以上搭乘免費，歡迎大家多加利用。

(中時)