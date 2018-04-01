連假玩海科館 兒童免費暢遊

4日至8日連續5天的假期將至，海科館祭出優惠活動，開放12歲以下的小朋友於連假期間免費參觀主題館，同時還會在戶外廣場舉辦傳統雜技與小丑先生的趣味演出。（海科館提供）

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連續5天的兒童節及清明連假即將到來，國立海洋科技博物館對此祭出一系列好康活動，4日至8日的連假期間，開放12歲以下的兒童免費參觀主題館，安排了海洋園遊會、驚喜表演免費看，還有鯊魚好朋友、手作海味DIY體驗課程，更邀請親子台的哥哥姊姊來海科館與小朋友們互動相見歡。

館方表示，今年海科館為歡迎未來的主人翁來到館內歡度兒童節，祭出好康優惠，12歲以下小朋友只要在連假期間出示身分證件，就能免費暢遊主題館，7日下午3時還有小朋友最喜歡的親子台柚子哥哥與櫻花姊姊，在主題館5樓與孩子們近離距離互動，一起唱唱跳跳。

另外，連假5天還會在館區戶外廣場，邀請到樂團、傳統雜技與小丑先生的趣味演出，全程免費觀賞，並會舉辦海洋園遊會。而凡購買主題館、海洋劇場門票的民眾，就可以獲得園遊會消費買百折5元的優惠券。

館方指出，海科館除了有豐富的活動，還可至IMAX 3D劇場，享受全國最大3D螢幕所播放的「鯊魚」與「諾曼第大登陸」2檔鉅片外，並有「鯊魚好朋友」、「手作海味DIY」等體驗課程，讓許多上班族可以放鬆紓壓，同時也是「遛小孩」的最佳首選。

館方說明，參加「鯊魚好朋友」教案活動的小朋友，可以藉此了解鯊魚的相關習性與特性，並現場報名，名額有限。另外，也推出手作海味DIY體驗課程，讓家長可帶著小孩一同動手製作小卷一夜干，學習最具八斗子在地特色的漁家料理，同時也可認識章魚、烏賊等頭足類的分類與差異。詳情可上海科館官網查詢，讓大小朋友都在今年春假留下最美好的回憶。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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