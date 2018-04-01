帶4歲罕病女單車環島挨批 爸媽淚回應獲網讚

2018年04月01日 14:20 中時電子報 簡怡欣

4歲女童芊羽罹患罕見疾病「非酮性高甘胺酸血症(簡稱NKH)」，身體狀況被醫師告知可能日趨不佳。昨日(3/31)芊羽爸媽從苗栗出發，趁芊羽還有體力時，挑戰騎單車帶她環島、感受台灣之美。不過，這項挑戰也引起外界質疑，為何抵抗力不好還帶出門、只想賺讚數等等，讓芊羽爸媽公開回應，暖心吸引近萬網友集氣加油。

芊羽爸媽透過臉書粉專「芊芊小羽」紀錄芊羽堅強的生命力，但今年初一度因病入住加護病房，當時得知芊羽未來病況恐不樂觀，腦部萎縮很多，日程比原先預期得還早報到，讓芊羽父母決定趁她還有體力時，一起完成單車環島的夢想。在昨天從苗栗竹南西濱段開始出發，一路向南環台，傳遞「願意為妳踏千萬里路」。

熱血環島的計畫，意外引發網友討論，芊羽爸媽發文回應，說明駕車跟隨環島是為了因應路途中的緊急狀況，可以立刻上車避雨或到鄰近的醫院就醫；對於外界質疑為何抵抗力不好還出遠門、讓小孩活受罪？芊羽爸媽則反問，「醫生宣判你的腫瘤長在非常危險的地方，不動刀會死⋯動刀也會死⋯那你的選擇？繼續躺著？」。

他們強調，一切以芊羽身體狀況為主，準備有呼吸器、抽痰機、充電器等必需品，隨走隨看並沒有要趕路。環島途中引來不少民眾加油打氣，提供補給品、陪騎，「這一路我有好多好多故事要跟芊羽說，我要跟她介紹我們的家-台灣，要跟她說今天哪些哥哥姊姊跟著我們陪騎。要跟她說她今天得到了多少愛」。

發文最後散發正面能量說，「(就算)沒環島完不丟臉，代表並不是結局，但我們會繼續完成的」。這篇發文吸引破萬網友按讚，紛紛替芊羽一家留言加油，還有民眾提供環島住所、詢問陪騎。

(中時電子報)