暖暖水源地候車亭 5月底建置智慧站牌

2018年04月01日 14:13 中時 張穎齊

基隆市暖暖水源地公車候車亭，因為沒有設置智慧站牌，讓民眾無法掌握車輛到站的訊息，市議員林明智對此向市府爭取建置，提升民眾的交通便利性。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖水源地公車候車亭，是許多公車及客運停靠的重要站牌，但至今卻沒有設置智慧公車站牌，導致民眾無法掌握公車資訊，公車處對此計畫在5月底前完成建置，改善民眾生活。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖水源地公車候車亭，是許多公車及客運停靠的重要站牌，但至今卻沒有設置智慧公車站牌，導致民眾無法掌握公車資訊，對此，市議員林明智向市府反映，要求爭取經費來建置，公車處則回應預計5月底前可完成建置，提升民眾的交通便利性。

暖暖水源地公車站是市公車602、605、606，公路客運R86、1003，國道客運1088、1813等車輛的重要停靠站，但因為候車需求大，民眾無法即時掌握車輛到站的訊息，於是向林明智陳情，林明智對此也邀集市府交旅處、民政處、公車處、暖暖區公所等相關單位，協商規畫建置智慧公車站牌。

林明智表示，暖暖水源地3年前還沒有公車站牌，經過他爭取建置後，候車需求量也開始增加，但許多民眾都只能焦慮地乾等，無法得知車輛到站時刻，所以他要求市府，需要在近期內設置站牌，讓民眾知道車子什麼時候來，不會浪費太多時間。

林明智說明，針對智慧公車站牌未來的維護及供電費用，他也要求市府單位要編列足額的工務預算來支應，不要到時智慧站牌出問題又無法修，希望能維持良好的設施品質，提供大眾更便利的乘車服務。

「希望以後不用再枯等了！」簡姓居民表示，水源地這一帶本來就有許多民眾需要搭車通勤，但一直到3年前才有公車站牌，可是因為沒有智慧站牌，大家常常不知道車子什麼時候才會來，如果真的建置好智慧站牌後，相信可以節省更多的時間。

公車處對此表示，目前水源地候車亭智慧站牌預計可在5月底前完成建置，以提供大眾掌握公車行駛資訊，而針對建置、維護及供電的經費部分，公車處也會編列預算。

(中時)