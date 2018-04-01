暖暖水源地候車亭 5月底建置智慧站牌

基隆市暖暖水源地公車候車亭，因為沒有設置智慧站牌，讓民眾無法掌握車輛到站的訊息，市議員林明智（右）對此向市府爭取建置，提升民眾的交通便利性。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
基隆市暖暖水源地公車候車亭，因為沒有設置智慧站牌，讓民眾無法掌握車輛到站的訊息，市議員林明智對此向市府爭取建置，提升民眾的交通便利性。（張穎齊翻攝）
基隆市暖暖水源地公車候車亭，是許多公車及客運停靠的重要站牌，但至今卻沒有設置智慧公車站牌，導致民眾無法掌握公車資訊，公車處對此計畫在5月底前完成建置，改善民眾生活。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖水源地公車候車亭，是許多公車及客運停靠的重要站牌，但至今卻沒有設置智慧公車站牌，導致民眾無法掌握公車資訊，對此，市議員林明智向市府反映，要求爭取經費來建置，公車處則回應預計5月底前可完成建置，提升民眾的交通便利性。

暖暖水源地公車站是市公車602、605、606，公路客運R86、1003，國道客運1088、1813等車輛的重要停靠站，但因為候車需求大，民眾無法即時掌握車輛到站的訊息，於是向林明智陳情，林明智對此也邀集市府交旅處、民政處、公車處、暖暖區公所等相關單位，協商規畫建置智慧公車站牌。

林明智表示，暖暖水源地3年前還沒有公車站牌，經過他爭取建置後，候車需求量也開始增加，但許多民眾都只能焦慮地乾等，無法得知車輛到站時刻，所以他要求市府，需要在近期內設置站牌，讓民眾知道車子什麼時候來，不會浪費太多時間。

林明智說明，針對智慧公車站牌未來的維護及供電費用，他也要求市府單位要編列足額的工務預算來支應，不要到時智慧站牌出問題又無法修，希望能維持良好的設施品質，提供大眾更便利的乘車服務。

「希望以後不用再枯等了！」簡姓居民表示，水源地這一帶本來就有許多民眾需要搭車通勤，但一直到3年前才有公車站牌，可是因為沒有智慧站牌，大家常常不知道車子什麼時候才會來，如果真的建置好智慧站牌後，相信可以節省更多的時間。

公車處對此表示，目前水源地候車亭智慧站牌預計可在5月底前完成建置，以提供大眾掌握公車行駛資訊，而針對建置、維護及供電的經費部分，公車處也會編列預算。

(中時)

帶4歲罕病女單車環島挨批 爸媽淚… 孫安佐因一句玩笑話被捕 人權團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。