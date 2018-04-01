孫安佐事件》一句玩笑話 觸動了美國社會3條敏感神經

孫安佐被拘留在賓州的德拉瓦監獄。（中央社）

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中時電子報

藝人夫妻檔孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐，揚言掃射就讀的高中，經同學舉報，隨即遭到美國警方逮捕，預計在4月11日開庭審理。 事件發生後，各方輿論不斷，無心一句玩笑話竟惹得滿城風雨，其實都與此事觸動了美國社會上3條敏感神經有關。

近年來美國重大槍擊案頻傳，今年2月發生的佛州校園槍擊案，造成17人死亡、14人輕重傷，為美國史上死傷最嚴重的高中槍擊事件，引發全國反槍浪潮。槍擊案生還者更在3月24日發起「為我們的生命遊行」（March For Our Lives），全美國逾百萬人上街遊行。

對此，曾擔任過刑事局派駐外國警官、參與國際反恐合作行動的警大助理教授黃文治指出，美國社會的3條敏感神經：恐怖攻擊、校園槍擊、移民問題。此事件剛好都符合這3個要素，因此躍升為美國主流媒體關注的新聞焦點，身為反恐第一線人員的警察當然不敢掉眼輕心。

狄鶯曾對媒體表示，孫安佐只是單純講了一句玩笑話「我會開槍哦」，結果兒子的同學告訴老師，老師報警後，兒子才知道「代誌大條」。黃文志指出，911事件發生後，恐攻陰霾壟罩美國社會，美國國土安全部建立的「見疑舉報機制(See something,Say something)」也成為一般民眾最能直接反映恐怖威脅的管道。若像孫安佐的玩笑話被同學當真進而舉報，事件恐怕只會不斷上演。

到美國就學或就業的外籍人士不懂當地法律、風俗民情，常常惹禍上身，美國社區的「守望相助」傳統，或許能成為旅外學子接觸以及了解當地習慣與禁忌最好方法。

(中時電子報)

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