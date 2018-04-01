幽默感消失？航空公司愚人節玩笑惹毛網友

長榮航空將推出寵物友善飛機，還有專屬機身彩繪，不過都是愚人節玩笑。（翻攝長榮航空粉絲專頁）

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長榮航空在愚人節開玩笑推出「寵物友善飛機」，空服員還受訓學會寵物語言。（翻攝長榮航空粉絲專頁）
台灣虎航推出「商務艙」服務，還可腳底按摩、洗頭和挽臉。（翻攝台灣虎航官網）

今天長榮航空臉書貼文，表示要全新推出全球首創的寵物友善飛機；台灣虎航今天也在粉絲專頁公布，可以在機上喝珍奶、按摩等，原來都是愚人節玩笑。不過大多網友不喜歡航空公司的行銷手法，認為玩笑開過頭。

長榮航空臉書今天發布貼文，介紹籌備長達29年，全新推出全球首創的寵物友善飛機，讓毛小孩能搭飛機，機艙內設有可愛動物區與奇珍猛獸區，空服員還會特級寵物語言溝通等，讓毛小孩能盡情在機艙內跑跳、悠游、交友、築巢、翱翔與潛行，陪旅客一同踏上旅程。

長榮航空臉書介紹，這架寵物友善機的機身，請來「國寶級指甲彩繪大師」合作繪製，希望透過機身彩繪，乘客能第一時間知道要搭乘飛機的位置。

另外，長榮貼文中寫道，寵物友善機的空服員都受過寵物專業課程特殊訓練，上過特級寵物語言溝通課，還取得A級寵物美容執照、一級動物救護證照，更可以跟寵物溝通。

不過愚人節玩笑卻引起網友批評，「ㄧ點都不好笑，因為我們是真心期待台灣有個友善的航空公司，不用讓主人擔心毛小孩在旅程中會不會發生什麼意外」，還有人說「無聊當有趣，外籍航空允許犬貓有條件的進客艙早就行之有年」，「我們想盡辦法成為有禮貌的飼主，希望帶寵物一起出國旅遊，然後你們覺得這個愚人節笑話很有趣？」。

無獨有偶，台灣虎航今天也在官方粉絲專頁公布，即日起在全新航線將推出「全航線商務艙服務」，竟然包括專人一對一的登機接送，在機上享用珍奶、牛排，甚至還有腳底按摩、洗頭服務。

台灣虎航貼文表示，提供一對一機車接送，機上提供夜市牛排、珍珠奶茶及各式手搖茶；機上還有腳底按摩、挽面和洗頭服務。不過以會員登錄台灣虎航商務艙體驗後，網頁就顯示是愚人節玩笑。

但也同樣引起網友批評，「飛航安全做好，票價真的是廉價航空的票價比較符合公司精神吧？」、「請拿出專業的飛航服務，LCC就做好LCC的專業！要搭程商務艙，坐華航就好，幹嗎選你們！」

不過仍有民眾緩頰，認為航空公司沒錯，「台灣人真沒幽默感」、「不知道有些人在認真甚麼的」。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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