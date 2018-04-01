年青人「議」起來參政！中市第三屆青年事務審議會報名開跑

2018年04月01日 15:44 中時 盧金足

台中市首創青年事務審議會，青年代表相關建言，市府作為未來市政依據。（盧金足攝）

台中市首創青年事務審議會，倡導青年參與公共事務，也提供青年一個提出建言及想法的交流平台，第三屆青年事務審議會即日起至5月31日受理報名，歡迎在台中市居住或就讀的15至35歲青年踴躍參加。台中市政府教育局說明，將透過自我推薦、學校推薦及民意票選三種方式選出63名代表，預計於7月13日前公告入選名單。

教育局表示，第一、二屆青年事務審議會各選出63名青年代表，召開過大會及委員會，台中市長林佳龍率各局處首長親自出席答詢，與青年代表對談各項政策建議，市府參採青年代表建議比率超過7成。

第三屆青年代表報名，將採自我推薦、學校推薦及民意票選三種方式產生，原則上每種方式各遴選出21人，共63人。

其中，自我推薦及學校推薦由市府組成委員會評選，以綜合評比選出青年代表；民意票選則由年滿15歲、設籍台中市的市民投票選出(候選人得票數須達總投票數2％以上)，各青年代表產生方式若有席次不足情形時，其席次由其他產生方式遞補。

青年事務審議會中由青年代表所提出的各項建議，包括教育、文化創意、民政、交通、社會、客家文化、原住民、建設、財政、都發、勞工、經濟發展、農業、環境保護及觀光等議題，都將納入未來推動市政重要參考。

(中時)