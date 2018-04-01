巴勒斯坦遊行引爆軍事衝突！死傷逾千人

巴勒斯坦平民與以色列士兵在加薩走廊附近爆發衝突，和平遊行轉變為流血的軍事衝突，造成至少上千人傷亡。(圖/新華社)

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中時電子報
巴勒斯坦平民與以色列士兵在加薩走廊附近爆發衝突，和平遊行轉變為流血的軍事衝突，造成至少上千人傷亡。(圖/新華社)

3日30日是巴勒斯坦的土地日(Land Day)，該國為了紀念1976年，6名巴勒斯坦人參加抗議以色列侵占巴勒斯坦土地的集會活動，卻遭以色列士兵擊斃而設立。今年巴勒斯坦再度舉行大遊行紀念活動，在加薩走廊一帶舉行示威遊行，一群巴勒斯坦青年向邊界丟石塊、破壞圍欄，以色列士兵則以實彈、催淚瓦斯回以攻擊，爆發加薩走廊大規模流血衝突，造成至少17死、超過1400人受傷。

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根據《紐約時報》(New York Times)和《路透》(Reuters)報導，巴勒斯坦示威者在遊行過程中，向加薩走廊一帶邊界圍欄投擲石塊、燃燒瓶以及焚燒輪胎，試圖挑釁以色列士兵。數百名巴勒斯坦青年不顧活動主辦方的勸阻，也不理會以色列士兵發出警告，破壞邊界圍欄。

以色列國防軍說，有巴勒斯坦示威者朝以色列士兵開槍。而以色列士兵只對破壞圍欄的巴勒斯坦示威群眾，動用真槍實彈。巴勒斯坦官員說，以色列軍方出動了無人機朝示威群眾投放催淚瓦斯。

加薩官員說，有2名巴勒斯坦人被以軍坦克砲火打死，現場有多人中彈身亡，造成至少400人被流彈打傷，還有數百人遭到橡皮彈攻擊，以及被催淚瓦斯嗆傷。

巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾(Riyad H. Mansour)說，示威遊行當天引爆大規模流血衝突，造成至少17名巴勒斯坦人死亡，超過1400人受傷。聯合國當天舉行緊急會議，避免衝突升級。

巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmoud Abbas)當天立即譴責以色列士兵槍殺巴勒斯坦平民，聲稱以色列必須對示威引爆流血衝突付全責。阿巴斯並宣布3月31日為國家哀悼日。巴勒斯坦政府則宣布31日停班停課1天。

以色列在巴勒斯坦舉行大遊行前，在加薩走廊附近的65公里邊界線上，部署了比平時多了1倍的兵力，並安排上百名狙擊手駐防。以色列軍方抽調特種部隊和防暴警察前往支援。

3日30日是巴勒斯坦遊行的第1天，這輪遊行將為期6周，持續到5月15日以色列國慶日、巴勒斯坦災難日(Nakba Day)。也是今年齋月入齋的前1天。

(中時電子報)

文章來源：At Gaza Fence, Violence Fades as Israel Warns of Broader Response

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