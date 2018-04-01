海濤法師花蓮祈福 妙語讚徐榛蔚貌美如花

立委徐榛蔚（右）參加祈福法會，與海濤法師結善緣。（許家寧攝）

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徐榛蔚虔誠向諸佛奉上新鮮花束，為花蓮祈福。（許家寧攝）
徐榛蔚虔誠向諸佛奉上新鮮花束，海濤法師（右）一旁說明供花許多功德。（許家寧攝）
海濤法師赴花蓮主持慈悲施食法會，吸引近千信徒參加。（許家寧攝）
前議長楊文值難得現身法會，不少民眾親切向他問候。（許家寧攝）

花蓮強震造成嚴重災情，知名法師海濤花蓮弘法，今與近千信眾為震災亡靈祈福，迴向給萬物眾生盼脫離病苦、消滅罪障，縣長夫人徐榛蔚代表縣長虔心奉上新鮮花束，海濤也妙語開示，「佛前供花會讓人漂亮如花」，讓選舉的人緣良好，逗得徐榛蔚笑呵呵。

以「眼睛業障重」而爆紅的海濤法師，1日上午前往花蓮高農體育館舉行「八關齋戒、護生、點萬燈、供萬水、藥供暨慈悲施食法會」，傳授八關齋戒與心靈講座，吸引近千人次民眾參加，眾人恭頌佛寶歌聲、行禮問訊，為眾生、為花蓮祈福。

法會以香、花、燈、果等供養諸佛菩薩做功德，海濤以淺顯易懂方式說明功德與受持方法；海濤說，施食功德供養亡者脫離餓鬼道。供佛塗油像塗「潤髮劑」油油亮亮，讓人遠離煩惱。若兒子不聽話，愛玩電玩，則是因為智慧被業障蒙蔽，供燈則可智慧開。

平時深居簡出的前議長楊文值也難得現身法會供果，精神顯得相當不錯。立委徐榛蔚則代表丈夫花蓮縣長傅崐萁獻花，海濤也妙語如珠，佛前多供花，就會貌美如花，不會多生氣，對選舉的人來說，可以吸引眾人目光，人緣極佳，讓徐榛蔚致詞時笑容滿面。

徐榛蔚表示，花蓮連續12年舉辦「五教合一」，各宗教花蓮祭天祈福暨繞境活動，每一年透過佛、道、一貫道、天主教、基督教及原住民祖靈等不同宗教的祈福儀式，希望藉由善良的力量向上提升，經由花蓮純樸人心，來帶動淨化台灣，祈求風調雨順，國泰民安。

(中時)

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