太熱情？ 彰化媽回鑾彰化市爆衝突 疑似煙火釀火警

2018年04月01日 15:08 中時 謝瓊雲

兩方人馬疑似因為道路太狹窄彼此互有擋道，爆發口角後大打出手。(謝瓊雲翻攝)

長興街一處民宅五樓陽台冒出火苗。(圖／翻攝臉書「彰化人大小事」)

昨晚南瑤宮媽祖回鑾在彰化市區遶境，行經長興街時疑似因鞭炮不慎引燃造成路旁民宅陽台火警，所幸及時撲滅未釀災。(圖／翻攝臉書「彰化人大小事」)

民宅陽台被燒得焦黑。(謝瓊雲翻攝)

陽台上的衣物物品全都燒焦報廢。謝瓊雲翻攝)

南瑤宮媽祖笨港進香行程，1日凌晨結束彰化市市區遶境後回鑾南瑤宮圓滿安座，昨晚彰化市區因遶境熱鬧滾滾；不料疑似是信眾太過熱情，昨晚間8點多，兩派人馬因推擠衝突大打出手，長興街一戶民宅5樓陽台也竄出火苗，疑似鞭炮煙火引燃，所幸消防人員及時趕到滅火，虛驚一場。

昨天晚間8點多，媽祖鑾轎行經彰化市中山路二段與中民街口時，有兩派人馬疑因道路狹小，互相推擠時發生口角引爆衝突，當場互毆，還有人拿安全帽猛K對方，還有玻璃碎裂聲，直到警方到場高舉手槍高聲喝止才平息；過程影片還被貼上臉書「黑色豪門企業」粉絲專頁。

民生派出所副所長張勝甥指出，互毆的兩方人馬彼此熟識，疑因中民街巷道太狹小，兩方人馬通過時互相擋路才引爆衝突；警方依影片通知其中兩人到案說明，雙方並未提出傷害告訴，但仍將兩人依社會秩序維護法進行偵辦。

另外，昨晚9點多，長興街一戶民宅五樓陽台突然冒出火勢，有路過民眾拍到當時繞境隊伍正在施放煙火，旁邊忽然有人驚呼「燒起來、燒起來啦！」接著民宅陽台就冒出黑煙與火舌。

彰化消防分隊小隊長林明宏表示，消防隊獲報後及時趕到滅火，火警僅燒毀民眾陽台中晾的衣物與物品，並未繼續延燒釀災，至於起火原因是否為煙火炮竹引燃，還需近一步調查釐清。

(中時)