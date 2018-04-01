清秀保險行銷女 為毒願同居大20歲藥頭大叔

2018年04月01日 15:26 中時 劉宥廷

警見狀海報內那形象清新、面容清秀的她，再轉過頭看被逮捕的林女，驚覺整個樣貌在吸毒後轉變極大，甚至為了毒品，願意與大20歲的藥頭同居，令人不禁感嘆。(劉宥廷翻攝)

37歲林姓女子染毒欠債，竟願和年長20歲的楊姓藥頭交往同居還一起賣毒，高市刑大搜索逮人時，發現牆壁上貼有林女得獎海報，原是曾獲保險公司「TOP SALES 行銷王」，依當時的亮麗身影對照現今憔悴面容，讓警直嘆毒品真害人；林、楊坦承販毒，楊遭羈押獲准。

近期警方「安居緝毒專案」強化社區通報機制又獲線報，報請檢方指揮並展開蒐證，掌握藥頭楊男與女友林女住高雄橋頭區，但都會在周邊一帶的岡山、阿蓮區販毒牟利；警調查指出，林女與前夫在一起後便染上毒癮，有3次吸毒被查獲紀錄，19歲時就首次被逮，前夫約3年前涉毒入獄，兩人結束婚姻，女兒也給夫家照顧。

林女因染毒欠債，改與藥頭楊男同居，林女長期吸毒，就算邊做保險業務也難以支付毒品開銷及生活，於是平常有空也會幫楊男跑腿運送毒品；警方追查蒐證後，日前清晨持搜索票到住處外埋伏，當林女正要出門上班之際當場逮捕，隨後再持鐵橇破門進入，壓制上身赤裸的楊，共查扣海洛因1包、安非他命3包。

警方搜索看見住處牆上有張林女約10年前獲得「TOP SALES 行銷王」海報，警見狀海報內那形象清新、面容清秀的她，再轉過頭看被逮捕的林女，驚覺整個樣貌在吸毒後轉變極大；林女甚至為了毒品，願意與大20歲的藥頭同居，令人不禁感嘆，為了毒放棄自己大好前程，全案依毒品罪送辦。

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(中時)