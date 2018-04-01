印尼史上最大安毒走私 8台嫌喊冤不知情求免死

2018年04月01日 14:52 中時電子報 蔡萱

印尼去年7月查獲8名台灣籍的嫌犯走私多達1噸的安非他命，這也是印尼世上最大規模的安毒走私案。此案日前開審檢方求處8名台嫌死刑，而這8名台嫌則是在法庭上喊冤，8人皆表示自己是被欺騙的，並表示不知情是被雇來替人運送毒品的，希望可以不被判處極刑。

據《中央社》報導，雅加達南區地方法院日前開審此案，印尼檢察官亞邦（Abun Hasbullah）根據印尼毒品防制法，控告8名台灣嫌犯涉及散播並販售安非他命，求處死刑。

印尼檢方表示，8名台灣嫌犯中，有5名嫌犯是從台灣遊艇「流浪者號」運送這一公噸安非他命到印尼。另外3人則是負責在萬丹省的安亞海灘（Anyer Beach）接應。印尼警方去年7月破獲這起大型走私案，其中一名30歲的嫌犯林明輝駕車衝撞警方，遭警方開槍反擊，中槍送醫不治。

對此8名台嫌在法庭上透過陳情信向法官喊冤，其中莊姓嫌犯透過翻譯，向法官表示自己是因雙親重病，急需手術費，又遇上前公司破產倒閉，之後透過朋友介紹才去擔任船員，但卻又沒有查證工作的性質，直到被捕後才知道自己竟是在替人運送毒品，對此感到懊悔，希望法官從輕判刑。

除了莊姓嫌犯之外，其他7名台嫌也都表示是被人欺騙，被捕前都不知道原來自己是替人運送到印尼的貨物是安非他命，也有人表示自己是家中經濟支柱，希望法官不要判處死刑。

不過，安非他命印尼屬於一級毒品，根據印尼法律及過往判例，走私一公斤毒品就會被判處死刑，這8名台嫌被判處死刑的機率相當高。根據官方資料，目前共有11名台灣毒犯在印尼被判死刑。

(中時電子報)