印尼史上最大安毒走私 8台嫌喊冤不知情求免死

印尼走私毒品8台嫌曾被警方帶到海灘重建犯罪現場，檢方求處8名台嫌死刑。台嫌喊冤不知道運送的貨品是毒品。(圖/中央社)

友善列印
中時電子報

印尼去年7月查獲8名台灣籍的嫌犯走私多達1噸的安非他命，這也是印尼世上最大規模的安毒走私案。此案日前開審檢方求處8名台嫌死刑，而這8名台嫌則是在法庭上喊冤，8人皆表示自己是被欺騙的，並表示不知情是被雇來替人運送毒品的，希望可以不被判處極刑。

據《中央社》報導，雅加達南區地方法院日前開審此案，印尼檢察官亞邦（Abun Hasbullah）根據印尼毒品防制法，控告8名台灣嫌犯涉及散播並販售安非他命，求處死刑。

印尼檢方表示，8名台灣嫌犯中，有5名嫌犯是從台灣遊艇「流浪者號」運送這一公噸安非他命到印尼。另外3人則是負責在萬丹省的安亞海灘（Anyer Beach）接應。印尼警方去年7月破獲這起大型走私案，其中一名30歲的嫌犯林明輝駕車衝撞警方，遭警方開槍反擊，中槍送醫不治。

對此8名台嫌在法庭上透過陳情信向法官喊冤，其中莊姓嫌犯透過翻譯，向法官表示自己是因雙親重病，急需手術費，又遇上前公司破產倒閉，之後透過朋友介紹才去擔任船員，但卻又沒有查證工作的性質，直到被捕後才知道自己竟是在替人運送毒品，對此感到懊悔，希望法官從輕判刑。

除了莊姓嫌犯之外，其他7名台嫌也都表示是被人欺騙，被捕前都不知道原來自己是替人運送到印尼的貨物是安非他命，也有人表示自己是家中經濟支柱，希望法官不要判處死刑。

不過，安非他命印尼屬於一級毒品，根據印尼法律及過往判例，走私一公斤毒品就會被判處死刑，這8名台嫌被判處死刑的機率相當高。根據官方資料，目前共有11名台灣毒犯在印尼被判死刑。

(中時電子報)

暗諷川普！ 卡特：美國人想要混… 美英士兵在敘利亞曼比季遇襲身亡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。