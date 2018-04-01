管中閔義務律師團：校長聘任有法定期限 教部違法難赦

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旺報

管中閔義務律師團律師俞大衛對本報表示，依據《大學法》第9條第1項規定，大學校長聘任有法定期限；用最寬鬆的解釋，管中閔上任的法定期限也不能超過107年3月18日。教育部違法不聘任，使台大二個多月没有校長，已逾越法定期限的最後時日，明顯違法失職，除了監察院應該彈劾、構成公務員怠於執行職務的國家賠償責任外，同時也成立《刑法》第130條的瀆職罪。

俞大衛說，《大學法》第9條第1項規定，「公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿十個月前或因故出缺後二個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之。」

他解釋：條文規定在現任校長任滿前十個月前組成遴選委員會，理由顯然是要公立大學與教育部在這十個月期間完成「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」的工作，使新校長在前校長任期屆滿後立刻上任，没有空窗期，不耽誤校務。

「實際上並不需要十個月；法定較寬的期限，目的是希望新校長選出後，能與前校長之間的校務無縫接軌。這十個月的屆滿之日就是最後期限，不得超過！」俞大衛說。同理，在校長因故出缺的時候，由於是臨時情況，空窗期不可免，但為了降低没有校長的時日與損害，學校應在校長出缺後二個月內組成遴選委員會，然後用最短的期間完成上述「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」作業。

俞大衛指出，《大學法》並没有明文規定校長因故出缺的時候，該大學與教育部必須多久之內完成上述工作，但没有校長的空窗期當然越短越好。在因故出缺的情形，以最寬鬆的標準來解釋《大學法》法條並計算，二個月的組成遴選委員會期間，加上十個月的遴選聘任期間。無論如何，校長聘任絕對不能超過知悉校長即將出缺後、十二個月的期間。

台大楊泮池校長於106年3月18日校務會議中公開表明不續任，教育部與台灣大學知悉校長即將出缺開始，教育部對台大新校長聘任案的拖延，以最寬鬆的解釋，法定期限也不能超過107年3月18日。

他表示，教育部在違法不聘任新校長，使台大二個多月没有校長，已逾越法定期限的最後時日，明顯違法失職，除了監察院應該彈劾、構成公務員怠於執行職務的國家賠償責任外，同時也成立《刑法》第130條的瀆職罪。

(旺報)

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