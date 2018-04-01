李艷秋：蔡總統這邊砍那邊殺 台灣還剩什麼？

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

資深媒體人李艷秋稍早在臉書撰文指出，總統蔡英文將李扁馬任內行之有年的「中華民國XX年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，改為「中華民國XX年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，用先祖取代革命先烈。李直言，蔡就任快兩年，只見她這不要那不要，就沒說她要什麼？這邊砍那邊殺，就沒告訴大家砍殺完之後，台灣還剩什麼？「跟著這麼一個沒有方向的舵手，真為台灣的年輕人著急」。

李艷秋提及，她在3月29日之後的周末，站在廣州黃花崗七十二烈士墓前，看著一波波湧來致祭的人群。這些來的人全是青年學生，備好花圈和白菊，拿出自己寫的祭文朗讀，黙哀、鞠躬，老師現場講述烈士事蹟。

李艷秋說蔡總統看到「中」就倒胃口，要除之而後快，這件事她作主，因為她票多，這是民主選舉的ABC。不過李艷秋認為，蔡總統就任快兩年，只見她這也不要，那也不要，就沒告訴大家她要什麼？這邊砍，那邊殺，就沒告訴大家砍殺完之後，台灣還剩什麼？她說跟著這麼一個沒有方向的舵手，真為台灣的年輕人著急。

「總統，別盡把時間花在取消祭拜革命先烈這種小鼻子小眼睛的事上吧！」李艷秋呼籲蔡英文，應好好告訴台灣的年輕人，她要把船開往哪裡？是獨立？成為美國託管地？或邀日本二度殖民？「別以為現在年輕人天然獨，生存競爭迫使他們選擇西進讀書就業，到時候妳的建國大業找得到七十二烈士嗎？」

李艷秋表示，107年前，年輕人碧血染黃花，建立一個新的政權。蔡政府若要台獨建國，就不該隱藏他們的故事，更應該把烈士的精神發揚光大，做為年輕人的「思想教育」，要台灣年輕人有效法的偶像，這就是「革命先烈」最大的價值。

(中時電子報)

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