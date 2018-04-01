美英士兵在敘利亞曼比季遇襲身亡

2018年04月01日 15:39 中時電子報 江飛宇

美國國防部表示，反恐聯軍在敘利亞北部巡邏時遭到路邊炸彈(IED)襲擊，2名軍人不幸身亡，分別是美國軍人喬納森．鄧巴(Jonathan J. Dunbar)和英國軍人麥特．唐諾(Matt Tonroe)。

美聯社報導，官員說事件發生在敘利亞北部附近，當時一小隊的士兵在附近巡邏，防範IS武裝部隊殘黨，結果遇到路邊炸彈引爆，造成2人死亡與5人受傷，鄧巴現年36歲，來自布格拉堡基地(Fort Bragg)，是美國陸軍特種部隊(綠扁帽)成員，而唐諾現年33歲，確定是英國陸軍空勤特遣隊(SAS)成員。雖然美國官員沒有說明清楚地點，不過敘利亞當地媒體確定事件發生在曼比季附近。

曼比季是一個阿拉伯人與庫德人混居的小鎮，目前正受到土耳其軍事行動的威脅，可能是土耳其橄欖枝行動的下一個戰場。安卡拉咬定庫德民兵就是恐怖份子，所以他們要消除所有敘利亞到伊拉克一線的庫德人城鎮。然而曼比季也是美國與英國反恐聯軍的駐紮點，光是美軍目前就有2千多名，據美國之音報導，美國軍方發言人兼公共事務總監湯瑪斯．沃爾上校(Thomas F. Veale)發表的一封電子郵件中表示，美軍將會加強對曼比季的安全保護。

敘利亞北部小鎮曼比季正在備戰，土耳其隨時會來進攻。(圖/美聯社)

曼比季正處山雨欲來之勢，最近幾週城外公路上發生了一次針對庫德高級官員的炸彈暗殺事件，因此現在11點後實施宵禁，禁止摩托車在日落之後在城鎮周圍移動。

美國與土耳其衝突的可能性正在升高，雖然美土兩邊在上週五於華盛頓開了一場會議，但依然沒有結果，土耳其強硬的表示，不會與「恐怖份子」(意指庫德人)有任何妥協，並警告有意出面調停的法國不准干預此事。

(中時電子報)