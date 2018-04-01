美英士兵在敘利亞曼比季遇襲身亡

美國特種部隊成員喬納森．鄧巴(左)英國空特成員麥特．唐諾(右)在敘利亞北部曼比季遭到襲擊，炸彈是哪方勢力製作還不得而知。(圖/美聯社,路透社)

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中時電子報

美國國防部表示，反恐聯軍在敘利亞北部巡邏時遭到路邊炸彈(IED)襲擊，2名軍人不幸身亡，分別是美國軍人喬納森．鄧巴(Jonathan J. Dunbar)和英國軍人麥特．唐諾(Matt Tonroe)。

美聯社報導，官員說事件發生在敘利亞北部附近，當時一小隊的士兵在附近巡邏，防範IS武裝部隊殘黨，結果遇到路邊炸彈引爆，造成2人死亡與5人受傷，鄧巴現年36歲，來自布格拉堡基地(Fort Bragg)，是美國陸軍特種部隊(綠扁帽)成員，而唐諾現年33歲，確定是英國陸軍空勤特遣隊(SAS)成員。雖然美國官員沒有說明清楚地點，不過敘利亞當地媒體確定事件發生在曼比季附近。

曼比季是一個阿拉伯人與庫德人混居的小鎮，目前正受到土耳其軍事行動的威脅，可能是土耳其橄欖枝行動的下一個戰場。安卡拉咬定庫德民兵就是恐怖份子，所以他們要消除所有敘利亞到伊拉克一線的庫德人城鎮。然而曼比季也是美國與英國反恐聯軍的駐紮點，光是美軍目前就有2千多名，據美國之音報導，美國軍方發言人兼公共事務總監湯瑪斯．沃爾上校(Thomas F. Veale)發表的一封電子郵件中表示，美軍將會加強對曼比季的安全保護。

敘利亞北部小鎮曼比季正在備戰，土耳其隨時會來進攻。(圖/美聯社)

曼比季正處山雨欲來之勢，最近幾週城外公路上發生了一次針對庫德高級官員的炸彈暗殺事件，因此現在11點後實施宵禁，禁止摩托車在日落之後在城鎮周圍移動。

美國與土耳其衝突的可能性正在升高，雖然美土兩邊在上週五於華盛頓開了一場會議，但依然沒有結果，土耳其強硬的表示，不會與「恐怖份子」(意指庫德人)有任何妥協，並警告有意出面調停的法國不准干預此事。

(中時電子報)

文章來源：SOLDIER KILLED IN SYRIA IDENTIFIED AS 36-YEAR-OLD FROM TEXAS

文章來源：British SAS soldier killed near Manbij named as Sergeant Matt Tonroe

文章來源：At volatile Syrian front line, US, Turkey on opposing sides

文章來源：US Steps Up Protection for Coalition Forces in Northern Syria’s Manbij

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