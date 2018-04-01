新北》租屋沒人住超詭異 原來是專供藏毒

2018年04月01日 15:41 中時 曾百村

花了1萬5000元租房子，裡頭卻連一個住客也沒有？原來是毒販動上歪腦筋，專門花錢租了空房買了保險箱，專門擺放毒品，以為如此就能夠避人耳目、躲避警方查緝，豈料還是被警方逮個正著，同時搜出大量海洛因、安非他命及一粒眠等毒品。

新北市警局林口分局1日連破兩案，林口分局偵查隊長許宏銘表示，根據半年前所掌握線報，31日會同刑事警察局偵查第八大隊一隊、五隊、北市中山分局、屏縣刑大、高雄三民一分局等單位兵分三路，前往桃園市中壢、平鎮、以及高雄市左營區等地進行搜索，果然大有斬獲，起出大量毒品以及疑似販毒款項共76萬元。

警方此次逮捕鄒姓、吳姓主嫌共5人，並搜出

海洛277公克、安非他命2.4公斤、一粒眠2342粒、毒品咖啡包106包，同時查扣76萬元疑似販毒款項。

其中鄒姓主嫌為了要掩人耳目，特地每月花1萬5000元租下一處高級套房，但套房裡頭並未住人，反而僅是擺放一個保險箱在房內，專門私藏毒品以及現金款項，避免被警方查緝，豈料魔高一尺道高一丈，仍被警方掌握線報而偵破，讓毒嫌當場崩潰說不出話。

而在同一時間，大批幹員也在高雄等地破獲毒品案件，同樣也搜出不少毒品，許宏銘表示，本次破獲兩案歸功於長期追源，所以才能「一日雙破」，阻止大量毒品流進市面。

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(中時)