政府整修西市場古蹟 正興街西來庵5神明讓位遷移

2018年04月01日 16:03 中時 程炳璋

西來庵五尊神明起轎前，台南市代理市長李孟諺（左五）與廟方人員、民代一起焚香祭拜，祈求遷移過程順利。（程炳璋攝）

西來庵後方就是西市場古蹟，整修工程需拆掉前方的違建戶。（程炳璋攝）

台南市政府2015年向中央爭取到近2億元整修市定古蹟西市場，去年動工，為方便第2階段維修，須拆除古蹟前排3、4間違建屋，政府協調其中一間西來庵噍吧年紀念館1日率先遷移，台南市代理市長李孟諺見證神像遷移儀式，廟方打算未來將這5尊神明送回對岸福州祖廟，完成薪火相傳

台南市定古蹟西市場的維修工程分為「西市場本館北翼、中央、東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」等共3區5棟，總工程規定必須在明年8月完工，第1階段工程已在去年動工，政府開始協調第2階段的違建拆除部分。

政府打算拆除的違建戶約3、4間，包括10餘年前才因政府拓寬道路而被迫搬遷的西來庵?吧年紀念館，李孟諺在擔任台南市政府秘書長時即與廟方完成協調，廟方決定1日將五福大帝共5尊神明請出，遷移到北區大興街西來庵大廟內。

李孟諺感謝廟方響應古蹟修建政策，願意自發性遷移，到場祭拜見證搬遷儀式。

台南市文化局表示，西市場附近商家組成結構複雜，有的是屋主，有的轉租再轉租，當初因政府要拓寬正興街，承諾將這家商家安置此處。

西市場古蹟第2階段修復工程，需要先拆除古蹟前排違建，西來庵拆除後，未來還需再拆3家違建戶，才能讓古蹟修復後的風貌呈現在民眾眼前，勢必需要台南市經發局市場處協調。文化局希望今年下半年可以完成協調工作。

(中時)