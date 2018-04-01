影》神塔伊布美職足處女秀 世界波遠射超狂逆轉勝

瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇替銀河隊踢進38碼遠射世界波，扳平比分，興奮的脫衣慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇在MLS處女秀第一次射門，就踢進38碼的遠射世界波。（嵌入自洛杉磯銀河臉書粉絲團）

不論去到哪裡，瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）總能掀起風潮，即使他現在已經36歲，登上新大陸還是立刻征服了球迷的心。

人稱「足壇呂布」的伊布1日上演美職足大聯盟（MLS）處女秀，替補上陣踢進38碼遠射「世界波」，還在補時階段頂進致勝球，幫助一度以0比3落後的洛杉磯銀河上演驚天逆轉，反以4比3在MLS歷史性的首次「洛城德比」擊敗新軍洛杉磯FC，伊布毫無疑問的成為英雄。

「我聽到球迷在喊，『我們要神塔、我們要神塔！』我就給他們神塔，」伊布賽後表示：「既然他們呼喚我，我就讓他們如願以償。」

伊布甫與英超「紅魔」曼聯提前解約，越過大西洋並跨至美國西岸，加盟MLS傳統勁旅銀河。在觀眾的呼喚聲中，伊布第71分鐘替補上陣，當時銀河仍以1比3落後洛杉磯FC。

伊布登場才兩分鐘，龐提烏斯（Chris Pontius）就替銀河扳回1城。接著在2012年加入法甲巴黎聖日耳曼、2016年加入曼聯，都於處女秀進球的伊布，開始接管比賽重演他的優良傳統。

第77分鐘，雙方球員在中場爭頂，眼看球彈在空中，伊布竟於38碼外直接凌空射門，球畫出完美弧線越過客隊門將米勒（Tyler Miller）頭頂，不可思議的落入門內，替銀河扳平。

伊布（右）在補時階段力壓洛杉磯FC門將米勒，頭槌頂進致勝球，幫助銀河神奇大逆轉贏球。（美聯社）

不過伊布秀還沒結束，補時階段博阿騰（Emmanuel Boateng）左路傳中，伊布又憑藉195公分的身高，在門前力壓米勒頭槌破門，完成神奇逆轉勝。

「過去我常常能替新東家進球，在第一場比賽、第一場正式比賽就進球，這次我也不能讓大家失望，」伊布豪氣的說：「我必須要進球！」

伊布過去還效力過阿賈克斯、尤文圖斯、國際米蘭、巴塞隆納、AC米蘭等名門，幾乎都能助所屬球隊贏得冠軍，這次一亮相又征服了MLS。現在球迷們最有興趣的是，在2016歐洲盃後宣布從國家隊引退的伊布，會否回心轉意現身今夏的俄羅斯世足賽？尤其他日前已經透露「不排斥」的答案了！

(中時電子報)

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