孫安佐事件》會不會被定罪？ 這2要件是關鍵

2018年04月01日 15:47 中時電子報 呂承哲

藝人夫妻檔孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐，上月27日因開玩笑說要攻擊學校，卻遭到舉報、逮捕，預計4月11日開庭。孫安佐會不會被定罪 ?擁有美國刑事司法學博士的警察大學助理教授黃文志認為，要看是否構成「恐嚇公眾實際意圖」、「實施威脅能力」這2大關鍵要件。

黃文治曾擔任過刑事局派駐外國警官、參與國際反恐合作行動經驗豐富。他指出，美國在911事件後成立國土安全部，反恐機制從聯邦下放至州政府，警察因此成為反恐陣營的第一線人員。

他說，美國警方處理恐怖攻擊的程序是，遇到民眾通報，美國警方首先會查明嫌疑人身分，若有足夠證據會向法院申請搜索票後，再做進一步行動；另外，也會透過查訪的方式，從嫌疑人周遭的親友了解犯案意圖與動機。

美國警方應該是做好上述程序後，才在3月27日逮捕孫安佐，並取得搜索票前往寄宿家庭，在臥房內起出包括軍用防彈背心、可攜帶子彈的背包、加裝瞄準器的強力十字弓、20發9釐米子彈等軍事用品，不過沒有槍枝。

依照美國憲法第二修正案規定，保障人民持有和攜帶武器的權利，亦即公民享有正當防衛的權利，就算在反對擁槍意識高漲的現在，完全廢除槍枝也不盡然是選項之一。將來美國檢方調查，若有不足以證明孫安佐有明顯犯案意圖，或無法證明其擁有實施恐攻威脅能力，想要以此定罪，恐怕言之過早。

孫鵬夫妻已經抵達美國 預定明天(2日) 向賓州德拉瓦郡監獄申請探視孫安佐。

孫安佐目前有2名辯護律師。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長楊光彬3月31日曾探視他，表示孫安佐對此事件學到教訓。

(中時電子報)