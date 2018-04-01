永慶不動產7年級生打團體戰 年創15億交易量

看好國美館特區與草悟道等優勢商機，永慶不動產1日在西區美村路開張百坪房仲加盟店。（盧金足攝）

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永慶不動產台中公益美村加盟店店長朱鵬字表示，去年成交15億元的物件，目前庫存住宅與店面達500多個物件，看好西區房市發展。（盧金足攝）

台中市長林佳龍選在西區購屋置產，為周遭住宅和商圈帶來利多效應，房仲業看好草悟道與美術園道「綠金」！永慶不動產1日在西區開張百坪房仲店，店長朱鵬字表示，去年成交15億元物件，佣收高達5800萬元，目前庫存住宅與店面500多個物件，價位從300萬到3億元都有，7期雖是豪宅密集區，但西區有國美館和綠園道加持，已成金磚熱區。

「沒有明星房仲，我們打的是團體戰，很多人都是百萬年薪！」朱鵬字說，第1間店開在黎明路附近，物件以西南屯區為主，現在「錢」進西區在美村路開第2家店，交易量不受景氣影響，而且新開的店規畫育嬰室、視聽室、健身房與桌球室，預計年底再開1家加盟店。

朱鵬字表示，林佳龍在西區找到新家，以具體行動顯示西區是宜居的好地方，他帶領20多人的年輕房仲團隊，去年交易量近15億元，佣收金額達5800萬元，創下272萬元人均效，為激勵士氣去年就出國兩次，百萬費用由公司支付，沒有達到業績的同事，同享出國福利，但也是一種「激勵」課程。

房市春燕飛來？朱鵬字透露，逆勢成長的撇步，就是要有專業和誠懇努力的心，有同事早上帶看一個住宅物件，下午就成交，如何幫客戶快速找到適合的產品，用心很重要，公司有好的福利環境，和客戶建立信任關係，在房仲業產生善的循環。

朱鵬字表示，房仲業很辛苦，但他營運的店流動率很低，留的住人，就要打團體戰創造業績，公司有8年級生已經為人生賺第一桶金，因為庫存物件多，在競爭的客戶委託市場，選擇性及媒合率高，較易獲青睞。

7期一向被視為台中豪宅區，但隨著近來西區國美館特區「由鉅大恆」與「富邦天空樹」等百億大案登場，7期和西區實價登錄成交單價數度出現豪宅王之爭，朱鵬字認為西區豪宅總價已高於7期，美術綠園道及草悟道形成觀光景點，店面及住宅行情加溫，房市榮景可期。

(中時)

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