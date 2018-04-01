高雄駁二添新妝！「哈瑪星光任務」今晚點亮百年鐵道

「哈瑪星光任務」今晚點亮哈瑪星百年鐵道。（文化局提供）

友善列印
中時
「哈瑪星光任務」今晚點亮哈瑪星百年鐵道。（文化局提供）
高雄駁二添新妝！「哈瑪星光任務」今晚點亮百年鐵道（影/高雄文化局提供）

高雄駁二特區添新妝囉！蓬萊區內的百年鐵道公園4月1日入夜後添新景，12組國內外藝術家用程式編碼結合LED燈條，把鐵道化身成五彩繽紛的光束，在鐵道上流竄再搭配音樂，構成一幅視覺與聽覺的奇幻結合。

這項名為「哈瑪星光任務」在面積將近7公頃的鐵道園區，使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，邀請姚仲涵、葉廷皓、黃怡靜、林利津、張永達、王連晟、王福瑞、紀柏豪、鄭先喻、羅禾淋、胡縉祥及韓國ADHD團隊等12組藝術家參與創作。

藝術家透過程式編碼與音樂，在不破壞鐵道的前提下，以LED燈條再現軌道優美的弧形線條，以光為媒介，鐵道為載體，形塑出台灣少有的大型地景光藝術。

提出以光藝術結合地景概念的副市長史哲，希望民眾可以透過藝術的手法了解過往高雄的歷史，在駁二完成前置規畫後，剛好碰上了輕軌施工期，不得不將整個計畫延後。

第一梯次12件藝術作品4月1日正式播放，每晚7點至9點半，每半小時上演一段，民眾可以於鐵道間穿梭觀賞光影變化，也可以登上紅橋俯瞰全景。未來，也將持續邀請不同藝術家創作多變的光影。

文化局長尹立表示，駁二蓬萊倉庫旁的舊鐵道於1908年完成，弧形散射出去的軌道，結合港邊倉庫及港口，建構出獨特的海陸聯運系統，訴說著高雄港百年來的歷史，也是最能展現港埠現代化作業的文化地景。

而隨著二戰後產業發展的更迭及轉型，臨港鐵路於2008年正式停用，駁二藝術特區將鋼雕作品點綴其間，成為民眾休憩放鬆的鐵道公園。

(中時)

永慶不動產7年級生打團體戰 年創… 專訪》喜出望外！ 三谷幸喜老年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。