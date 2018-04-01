2018年04月01日 16:31 中時 李義

「哈瑪星光任務」今晚點亮哈瑪星百年鐵道。（文化局提供）

高雄駁二添新妝！「哈瑪星光任務」今晚點亮百年鐵道（影/高雄文化局提供）

高雄駁二特區添新妝囉！蓬萊區內的百年鐵道公園4月1日入夜後添新景，12組國內外藝術家用程式編碼結合LED燈條，把鐵道化身成五彩繽紛的光束，在鐵道上流竄再搭配音樂，構成一幅視覺與聽覺的奇幻結合。

這項名為「哈瑪星光任務」在面積將近7公頃的鐵道園區，使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠，邀請姚仲涵、葉廷皓、黃怡靜、林利津、張永達、王連晟、王福瑞、紀柏豪、鄭先喻、羅禾淋、胡縉祥及韓國ADHD團隊等12組藝術家參與創作。

藝術家透過程式編碼與音樂，在不破壞鐵道的前提下，以LED燈條再現軌道優美的弧形線條，以光為媒介，鐵道為載體，形塑出台灣少有的大型地景光藝術。

提出以光藝術結合地景概念的副市長史哲，希望民眾可以透過藝術的手法了解過往高雄的歷史，在駁二完成前置規畫後，剛好碰上了輕軌施工期，不得不將整個計畫延後。

第一梯次12件藝術作品4月1日正式播放，每晚7點至9點半，每半小時上演一段，民眾可以於鐵道間穿梭觀賞光影變化，也可以登上紅橋俯瞰全景。未來，也將持續邀請不同藝術家創作多變的光影。

文化局長尹立表示，駁二蓬萊倉庫旁的舊鐵道於1908年完成，弧形散射出去的軌道，結合港邊倉庫及港口，建構出獨特的海陸聯運系統，訴說著高雄港百年來的歷史，也是最能展現港埠現代化作業的文化地景。

而隨著二戰後產業發展的更迭及轉型，臨港鐵路於2008年正式停用，駁二藝術特區將鋼雕作品點綴其間，成為民眾休憩放鬆的鐵道公園。

(中時)