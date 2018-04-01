變色大師開示 隱形斗篷將成真

2018年04月01日 15:57 中時電子報 楊幼蘭

每當哈利波特（Harry Potter）千鈞一髮，想要躲避近在眼前的威脅時，就會拿出家傳的隱形斗篷，消失在敵人面前。

長久以來，人類始終對隱形有無限的憧憬。然而，隨著科技不斷進步，想要隱形，就得發揮更大的想像力與創意。

據《自然》（Nature）科學期刊與《大眾機械》（Popular Mechanics）網3月 31日報導，加州大學爾灣分校（University of California-Irvine）在烏賊靠皮膚變色偽裝的啟發下，對隱形展開了最新的研究。

烏賊拜細胞內能伸縮自如的色素之賜，能隨心所欲地隨著環境變色，達到所謂的「隱形」效果。加州大學爾灣分校的科學家發現，藉由一種方法能複製烏賊的這類行為。

他們在可伸縮的聚合物表面打上鋁點，當鋁點擴張時，能比收縮時反射更多紅外線光。當然，在正常光線下，它無法讓人隱形，但在紅外線探測器下，卻能達到隱形的效果。

研究人員將這新發明切割成烏賊的形狀，在溫暖的環境中，鋁點擴張，就比周邊反射出更多紅外線，在攝影機下無所遁形。不過當它在收縮的狀況下，就能融入環境，在攝影機前隱形。

而這發明或許可以拯救性命，科學家可以利用它來打造紅外線攝影機無法察覺的隱形衣，在敵區發揮保命的功效。

(中時電子報)