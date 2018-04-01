專訪》喜出望外！ 三谷幸喜老年得子

2018年04月01日 16:34 中時 李欣恬

日本喜劇大師三谷幸喜舞台劇作品《變身怪醫》首次來台演出，笑點不斷，演出現場也笑聲連連。（國家兩廳院提供）

三谷幸喜人生過了50歲才意外得子，在得子前有段小插曲，他過去來臺宣傳電影時，曾在臺灣做鳥卦占卜，當時鳥卦給他的訊息是：「吉」，他說：「孩子出生了我才知道，原來那時候的『吉』是這個意思，我從來沒想過，人生過了50歲還可以有孩子，真是始料未及。」

愛子心切的三谷幸喜，現在孩子3歲了，這回來臺他也把孩子帶在身旁。他表示，孩子出生之後，人生大不相同，「以前我會早上5點就起床寫作，現在是早上起床陪兒子玩，中午用餐之後，我會到咖啡廳創作，等靈感、放空，直到傍晚回家幫兒子洗澡，然後7點陪著兒子入睡，一覺到天亮。」

三谷幸喜表示，孩子看待世界的方式很有意思，經常提供他很多靈感，「像是我兒子有次問我，星際大戰裡的黑武士，為什麼是壞人，他做了什麼壞事嗎？我想想也對，黑武士只是又黑又高大，但好像真的沒有做過什麼壞事，那麼為什麼大人會定義他是壞人呢？像是這樣子的新發現，都是兒子提供給我的靈感。」

三谷幸喜說，年輕時還在探索階段，寫劇本往往可以衝很快，現階段的他，寫作較為緩慢，是因為心中已能看見完美著作的模樣，「那是如同『上帝之手』的作品，我可以看見什麼是好作品的模樣，也因此可以看見自己離完美作品的距離有多遠，所以現在的我創作，會一再打磨，以求完美境界。」

(中時)