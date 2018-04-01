《尋愛偵探阿洛伊斯》金馬奇幻售罄 沒買到等5月看

2018年04月01日 16:14 中時 潘鈺楨

獲柏林影展影評人費比西獎的《尋愛偵探阿洛伊斯》受邀加入2018金馬奇幻影展展映，4月1日下午開賣，兩小時內全數售罄。

電影是國際新銳導演托比亞斯諾雷（Tobias Nölle）的長片處女作，談起劇本源起，他說即便世上大多數人都渴望被人看見及認同，卻有一些人總是活在自己的平行世界裡而無法融入，而這樣的人讓他感到非常好奇而深受吸引。「不論是做夢、思考、幻想，我們花非常多時間在自己的想像世界中，而這個世界可以說比我們眼見的真實世界還要廣大，尤其在現在這個世代中，有更多的人將生活重心退居到所謂的虛擬世界裡。這讓我想出了『電話夢遊』的設定」。

《尋愛偵探阿洛伊斯》中男主角透過這樣的心理遊戲過程，漸漸找回自我並嘗試抓住愛情的溫暖，魔幻又感動人心的劇情讓外媒Cineuropa形容：「瘋狂之中帶著耀眼的人性光輝，一部神秘而充滿力量的作品，就像對抗平凡陳腐的特效藥」。

《尋愛偵探阿洛伊斯》中，私家偵探阿洛伊斯在父親過世後，心門也跟著重重上鎖。他還在用舊式的卡式DV攝影機與世界單向溝通，影帶藏著父親、鄰居、小羊、捉姦證據及更多他窺視的陌生片段。如常孤單的一日，醉倒在公車上的他竟被洗劫一空，DV影帶也消失無蹤。一名神祕女子隨後來電，阿洛伊斯拿出偵探本領，試圖循聲找回失物，卻在與女子的「電話夢遊」中，逐步走出窒人的孤寂，展開愛情與自我的追尋。

在這場愛情心理遊戲中，他們捧著聽筒想像彼此一起跳舞、吃飯、擁抱，孤獨浪漫程度讓外媒把本片與《雲端情人》、《王牌冤家》等經典科幻愛情電影相比，並大讚譽為「本年度最浪漫的故事」。電影將於5月11日在台上映。

(中時)