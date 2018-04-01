快戴口罩！ 瘋媽祖放鞭炮、掃墓燒雜草 彰化空品亮紅燈

北彰化地區今天空氣品質不佳，市區望過去都是一片白霧茫茫，天氣雖晴朗但位處制高點的大佛周邊看不見藍天白雲。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
北彰化地區今天空氣品質不佳，市區望過去都是一片白霧茫茫。（謝瓊雲攝）
昨晚南瑤宮媽祖回鑾繞境市區，鑼鼓喧天、鞭炮煙火放不完，使空品雪上加霜。（謝瓊雲翻攝）
昨晚南瑤宮媽祖回鑾繞境市區，鑼鼓喧天、鞭炮煙火放不完，使空品雪上加霜。（謝瓊雲翻攝）

三月瘋媽祖、加上掃墓露天焚燒雜草，彰化空氣品質糟透了！昨天起至今天白天，彰化市空氣品質，在環保署大氣環境監測中一度達到紅色警戒，之後則一直維持橘色提醒，對敏感族群不健康；不少網友質疑與媽祖繞境信眾燃放大量鞭炮有關，加上大氣擴散條件不佳，今天北彰化地區彰化、線西兩測站都是橘色提醒，提醒民眾外出要自備口罩戴上。

根據環保署空氣品質監測網顯示，昨日深夜至今天中午，彰化、線西2個測站，AQI空氣品質指標都達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

昨晚南瑤宮媽祖回鑾，進入彰化市區後隊伍浩浩蕩蕩繞境、鑼鼓喧天；不少民眾都拍到「鞭炮雲」及空氣中煙霧迷漫的照片、影片，畫面遭貼上臉書，網友抱怨，「今年鞭炮超火，我看了40多分鐘，耳鳴、眼酸、頭昏昏，我想我一定中毒了。」還有人留言回應「空污指數狂飆，我家門口127了！」。民眾張淑芬也在臉書上貼出媽祖繞境沿途大放煙火、鞭炮畫面，抱怨「令人窒息的彰化市」。

對此，彰化縣環保局表示，今天白天西半部為背風面，由於天氣穩定、凌晨至清晨的風速偏弱，導致空氣擴散條件不佳，再加上許多民眾利用周末提早開始掃墓，焚燒金紙與雜草，不僅易引發火災、也會使空氣品質惡化。

環保局提醒，未來兩、三天，彰化都可能出現橘色提醒以上、較差空氣品質，呼籲敏感族群民眾盡量減少外出，或戴上口罩再外出。

(中時)

專訪》喜出望外！ 三谷幸喜老年… 3萬薪竟遭扣8000元「回捐」　社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。