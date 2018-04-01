快戴口罩！ 瘋媽祖放鞭炮、掃墓燒雜草 彰化空品亮紅燈

2018年04月01日 16:13 中時 謝瓊雲

北彰化地區今天空氣品質不佳，市區望過去都是一片白霧茫茫。（謝瓊雲攝）

昨晚南瑤宮媽祖回鑾繞境市區，鑼鼓喧天、鞭炮煙火放不完，使空品雪上加霜。（謝瓊雲翻攝）

昨晚南瑤宮媽祖回鑾繞境市區，鑼鼓喧天、鞭炮煙火放不完，使空品雪上加霜。（謝瓊雲翻攝）

三月瘋媽祖、加上掃墓露天焚燒雜草，彰化空氣品質糟透了！昨天起至今天白天，彰化市空氣品質，在環保署大氣環境監測中一度達到紅色警戒，之後則一直維持橘色提醒，對敏感族群不健康；不少網友質疑與媽祖繞境信眾燃放大量鞭炮有關，加上大氣擴散條件不佳，今天北彰化地區彰化、線西兩測站都是橘色提醒，提醒民眾外出要自備口罩戴上。

根據環保署空氣品質監測網顯示，昨日深夜至今天中午，彰化、線西2個測站，AQI空氣品質指標都達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

昨晚南瑤宮媽祖回鑾，進入彰化市區後隊伍浩浩蕩蕩繞境、鑼鼓喧天；不少民眾都拍到「鞭炮雲」及空氣中煙霧迷漫的照片、影片，畫面遭貼上臉書，網友抱怨，「今年鞭炮超火，我看了40多分鐘，耳鳴、眼酸、頭昏昏，我想我一定中毒了。」還有人留言回應「空污指數狂飆，我家門口127了！」。民眾張淑芬也在臉書上貼出媽祖繞境沿途大放煙火、鞭炮畫面，抱怨「令人窒息的彰化市」。

對此，彰化縣環保局表示，今天白天西半部為背風面，由於天氣穩定、凌晨至清晨的風速偏弱，導致空氣擴散條件不佳，再加上許多民眾利用周末提早開始掃墓，焚燒金紙與雜草，不僅易引發火災、也會使空氣品質惡化。

環保局提醒，未來兩、三天，彰化都可能出現橘色提醒以上、較差空氣品質，呼籲敏感族群民眾盡量減少外出，或戴上口罩再外出。

(中時)