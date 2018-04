電影《愛在盡頭遇見你》贈票活動

2018年04月01日 16:22 中時電子報 中時電子報

愛在盡頭遇見你 Stories of love that cannot belong to this world

★盧卡諾影展 風光提名

★義大利金獎女導演 柯曼西尼 最新感人力作

★ 年度最細膩動人的浪漫喜劇

★ 剩男剩女 愛情市場再進攻

★ 獻給曾在愛情路上跌跌撞撞的你 勇敢去愛!

4月27日 勝女逆襲

關於劇情 大人的戀愛學,解開熟男熟女的愛情習題

曾經熱烈相愛多年的情侶,如今兩人處在風雨飄渺的境地,結束了愛情關係,現在年過40歲的兩人,必須再次冒險進入戀愛市場,然而要面對新生活不容易,男人渴望繼續前進,女人則死守回憶。當男人遇見年輕的她,青春肉體使他魂牽夢縈,而女人卻因失戀爆走,在愛情的盡頭躊躇不前,直到與曾經教過的女學生再度聯繫上,發展出一段另類關係,最後兩人都發現年輕火焰再也無法點燃他們的心…

