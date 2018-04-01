電影《愛在盡頭遇見你》贈票活動

愛在盡頭遇見你（圖／聯影電影）

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愛在盡頭遇見你 Stories of love that cannot belong to this world

★盧卡諾影展 風光提名

★義大利金獎女導演 柯曼西尼 最新感人力作

★ 年度最細膩動人的浪漫喜劇

★ 剩男剩女 愛情市場再進攻

★ 獻給曾在愛情路上跌跌撞撞的你 勇敢去愛！

4月27日 勝女逆襲

關於劇情 大人的戀愛學，解開熟男熟女的愛情習題

曾經熱烈相愛多年的情侶，如今兩人處在風雨飄渺的境地，結束了愛情關係，現在年過40歲的兩人，必須再次冒險進入戀愛市場，然而要面對新生活不容易，男人渴望繼續前進，女人則死守回憶。當男人遇見年輕的她，青春肉體使他魂牽夢縈，而女人卻因失戀爆走，在愛情的盡頭躊躇不前，直到與曾經教過的女學生再度聯繫上，發展出一段另類關係，最後兩人都發現年輕火焰再也無法點燃他們的心…

大人的戀愛學 解開剩男剩女愛情習題 【愛在盡頭遇見你】│04.20 勝女逆襲

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《愛在盡頭遇見你》4月27日 勝女逆襲 」

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【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：2018/04/18(三) 21:00

4.特映地點：真善美劇院

◎ 得獎公佈：4/15 (日)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：4月15日下午2點起至4月17日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

◎領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

◎未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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